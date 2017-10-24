Поставки электроэнергии жителям пяти кишлаков Рушанского района ГБАО возобновлены по истечению почти 27 лет. Эти кишлаки не имели доступа к электроэнергии после развала Советского Союза.

Компания «Памир Энерджи» при поддержке Фонда PATRIP (правительство Германии) и правительства Норвегии начала предоставлять электроэнергию пяти кишлакам Рушана.

Порядка 203 домохозяйств (более 1,5 тысяч человек) в этих кишлаках не имели доступа к электроэнергии после развала Советского Союза - с начала 1990-х годов.

Проект также будет обеспечивать электроэнергией 13 предприятий, школ, медицинских центров и государственных органов в Таджикистане, сообщили «АП» в «Памир Энерджи».

Кроме того, компания планирует предоставлять электроэнергию жителям 17 приграничных кишлаков в вулусволах Шугнан и Мохи Май в Афганистане - примерно для 5,3 тысяч человек. Три этих кишлака получат доступ к электроэнергии к концу 2017 года. Также энергия будет предоставлена 27 рынкам, школам, медицинским центрам и правительственным учреждениям Афганистана.

«На сегодняшний день все материалы для строительства линий электропередачи для этих 17 кишлаков доставлены в Афганистан через реку Пандж и строительные работы продолжаются», - отметили в «Памир Энерджи».

Официальное открытие трансграничного проекта «Рушан-1» при участии посла Германии в РТ Хоффер-Виссинг, председателя ГБАО Шодихона Джамшеда, представителей правительства Германии и Фонда Ага Хана Великобритании состоялось 22 октября этого года.

ГБАО, где работает компания «Памир Энерджи», не связана с основной национальной энергосистемой Таджикистана и потеряла большую часть своей электрической инфраструктуры в результате распада Советского Союза. В 2002 году только 13% домохозяйств в регионе пользовались надежной энергией. Сегодня 96% домохозяйств в ГБАО, около 220 тысяч человек, имеют доступ к чистой, надежной и доступной энергии.

Для решения проблем, связанных с энергетическим кризисом, в 2002 году Правительство Таджикистана, Международная финансовая корпорация и Сеть развития Ага Хана (АКДН) создали компанию «Памир Энерджи», первое государственно-частное партнерство в Таджикистане. «Памир Энерджи» (проектная компания AKDN) работает на основе Концессионного соглашения с Правительством Таджикистана.