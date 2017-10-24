Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина в Сростках (Алтайский край) получил три письма советского писателя, о существовании которых не было известно ранее. Их передала в дар музею жительница Ташкента Майя Якутина, сообщает Управление Алтайского края по культуре и архивному делу пишет сегодня Фергана.

Знакомство Якутиной с Шукшиным состоялась в 1952 году в Сростках. Шукшин тогда вернулся домой после армии. Якутина работала в селе следователем районной прокуратуры по направлению после института. Вскоре Якутину перевели в Барнаул, а Шукшин уехал учиться в Москву.

Письма, переданные Майей Якутиной в музей

Через 20 лет, прочитав его рассказ «Страдания молодого Ваганова», где героиню зовут Майя Якутина, Майя Семеновна отправила письмо писателю, он ответил, и началась переписка. Последнее письмо было написано 27 сентября 1974 года, она получила его 5 октября, после смерти Василия Шукшина. Много лет письма хранились в семье как дорогая реликвия и были переданы в музей в знак глубокого уважения к жизни и творчеству Шукшина, указано в сообщении.

Мемориальный музей Василия Шукшина был открыт в его родном селе – Сростках — в 1978 году. Первая экспозиция была создана в доме, который он купил матери на гонорар за роман «Любавины». В настоящее время музейный комплекс включает в себя четыре здания, восемь сооружений, а также 1,5 га территории. Вклад в формирование его коллекции внесли свыше 600 человек.

На фотографии, переданной в музей Майей Якутиной, она в окрестностях села Сростки в 1953 году

В 2002 году уникальный архив Шукшина нашли на чердаке дома, где раньше жила его семья. Игравшие там мальчишки нашли письма Шукшина его матери, Марии Сергеевне, а также дневники писателя, конспекты лекций, черновики статей в районную газету. Все это было передано в музей-заповедник Шукшина.

Василий Шукшин — советский кинорежиссер, актер, писатель и сценарист. Заслуженный деятель искусств. Автор романов, повестей, многочисленных рассказов о жизни крестьян и рабочих. За свою жизнь он сыграл в более чем 20 фильмах, которые считаются классикой кинематографа. Шукшин умер во время съемок картины «Они сражались за Родину».