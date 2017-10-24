Сотрудник Центра исламоведения при президенте Таджикистана обвиняет Иран в навязывании своей религиозной идеологии и попытке экспорта исламской революции в Таджикистан. По его мнению, для этой цели долгие годы иранские власти осуществляли поддержку Партии исламского возрождения.

На официальном сайте этой структуры 20-21 октября был размещен материал «Шиизм: идеология и практика» за авторством сотрудника этого Центра, кандидата философских наук Камара Нурулхакова.

Общий смысл статьи сводится к тому, что автор требует, чтобы Тегеран прекратил свою «политико-религиозную» игру в Таджикистане.

В публикации говорится, что к тупику в некогда дружественных отношениях между двумя странами привели попытки Ирана исламизировать таджикское общество, пропаганда идей шиизма, основанных на принципах главенства 12 имамов (проведение церемонии "Ошуро", пропаганда ношения черной религиозной одежды и т.д.).

Автор рассматривает проблему противоречия сквозь призму истории, когда на заре исламского века произошел раскол среди приверженцев ислама после смерти пророка Мухаммада (с) в 632 г. Его последователи разделились во мнениях, кто должен наследовать власть и стать следующим халифом. Когда избрали халифом тестя и близкого сподвижника пророка Мухаммада (с) Абу Бакра, часть мусульман не согласилась с этим выбором.

Они считали, что верховная власть над мусульманами должна передаваться по наследству. По их мнению, халифом должен был стать Али ибн Абу-Талиб – двоюродный брат и зять пророка, муж его дочери Фатимы. Его сторонники получили название «шиат Али» – «партия Али», а впоследствии стали называться просто «шииты». В свою очередь, название «сунниты» произошло от слово «сунна», – свода правил и устоев, основанных на словах и поступках пророка Мухаммада (с).

Затем автор знакомит читателей с основами учения лидера иранской революции аятоллы Хомейни, на которых лежит принцип «велаяте-факих», что означает правление исламского правоведа. В Конституции Ирана дается следующее разъяснение сущности данного принципа: «Во время отсутствия сокрытого имама в Исламской Республике Иран, управление делами правоверных и имамат возлагаются на справедливого и набожного, обладающего широким кругозором, смелого и имеющего организаторские способности правоведа».

"Таким образом, идеи аятоллы Хомейни и пример Исламской революции в Иране противоречит принципам светского демократического общества, который строится в Таджикистане". - отмечает автор материала.

Нынешнее руководство Ирана, по мнению автора статьи, осуществляет завещания аятоллы Хумайни по экспорту исламской революции в других странах, где население исповедует ислам.

Идеологию Хумайни можно назвать проявлением неофундаментализма, считает автор.

"В Таджикистане идеологи исламской революции хотели поменять власть с помощью Партии исламского возрождения. Во всем мире Иран поддерживает более 180 организаций, целью которых является свержение существующих правительств и установление исламского правления. ПИВТ была одной из таких организаций", - подчеркивает автор.

Структура ПИВТ очень схожа по организации с системой государственного управления Ирана и основана на принципе «велаяте-факих», утверждает автор.

"Некоторые лидеры Ирана пытались обвинять Таджикистан в нарушении конституционных прав граждан, имея в виду запрет на деятельность исламистов. Но в свою очередь, ситуация с правами человека в этой стране подвергается критике как со стороны самих просветски настроенных иранцев, так и со стороны международных правозащитных организаций, активистов, писателей и неправительственных организаций", - пишет автор.

Иран в статье также обвиняется в финансировании одной из сторон пятилетней гражданской войны в Таджикистане.

«97% населения Таджикистана являются мусульманами ханафитского мазхаба, и так, как Таджикистан избрал светский путь развития, Иран в прошлом попытался навязать свою идеологию в РТ», – пишет автор.

Камар Нурулхаков уверен, что Таджикистан имеет право через ООН потребовать у Ирана экономическую и моральную компенсацию за последствия гражданской войны, в которой Иран пытался навязать шиизм путем поддержки одной из сторон конфликта, в данном случае, запрещенной в Таджикистане Партии Исламского возрождения.

«Иран и Таджикистан для восстановления и развития сотрудничества, в том числе сотрудничества в стратегическом плане, не нуждаются ни в каких политико-религиозных играх», – подчеркивается в статье.

Автор завершает статью мнением, что дружба и братство народов Ирана и Таджикистана, которые имеют общий язык и культуру, должны развиваться вне религиозно-политического контекста.

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