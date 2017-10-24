В Душанбе состоялся футбольный турнир, посвящённый 25-летию сотрудничества ООН и Таджикистана.

В мероприятии, состоявшемся в столичном спортивном комплексе «Манеж»,

приняли участие представители ООН в РТ, сотрудники Федерации футбола Таджикистана, а также молодежь.

Постоянный координатор ООН в Таджикистане, госпожа Пратибха Мехта, выступая перед собравшимся, отметила, что турнир, организованный ООН совместно с ФФТ, посвящен 25-летию сотрудничества этой организации с Таджикистаном, а также всемирному Дню ООН, который отмечается ежегодно 24 октября.

Фото Asia-Plus

- Турнир, который мы организовали, проходит в рамках ознакомления участников мероприятия с Программой ООН по устойчивому развитию на 2015-2030 годы. Она содержит 17 целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Для достижения целей в области устойчивого развития необходимы совместные усилия правительств, частного сектора и гражданского общества - отметила координатор ООН.

Также, по словам Пратибха Мехты, эти цели предусматривают реализацию прав человека для всех и обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек:

- Учитывая этот важный аспект, мы решили организовать два футбольных матча с участием женских и мужских команд.

Вице президент Федерации футбола Таджикистана Дилшод Джураев напомнил, что ФФТ сотрудничает со многими международными организациями и проводит немало мероприятий, способствующих физическому развитию детей, взрослых, их объединению посредством спорта.

Спортивная часть мероприятия началась матчем между командами ФФТ и представительниц городских структур. Зрелищно, интересно прошла встреча мужских команд – сотрудников ООН и ФФТ.

В перерывах между матчами зрители приняли участие в викторинах, посвященных теме устойчивого развития, а также в спортивных играх. Все победители и участники футбольных матчей получили памятные призы.