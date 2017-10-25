Таджикский энергоходинг назвал условие, при котором в стране в этом году можно будет избежать энерголимита.

В своем заявлении "Барки точик" отмечает, что в этом году, "благодаря появившимся возможностям" энергохолдинг может не вводить ограничение на потребление электроэнергии и "обеспечить население светом на весь предстоящий осенне-зимний период".

Но при условии: жители страны при использовании электроэнергии должны "быть экономным и не допускать расточительства".

"Эффективное использование электроэнергии и своевременная оплата за ее использование являются признаком высокой культуры и гражданской ответственности каждого жителя, и способствует стабильной и надежной работе сетей передачи энергии и энергосистемы. Мы убеждены, что жители страны будут всерьез относиться к целенаправленному и эффективному использованию электроэнергии, и перенесут осенне-зимний период в этом году без проблем", - заявили в компании.

Далее компания перечисляет все достижения в сфере обеспечения энергетической независимости страны, и напоминает о строительстве ГЭС «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2»: "У нас появились новые энергетические мощности".

"Барки точик" сообщает, что им было запланировано строительство более 350 малых ГЭС, "большинство из которых на сегодняшний день уже сдано в эксплуатацию" и, таким образом, "намного улучшилось обеспечение населения труднодоступных районов и сел страны электроэнергией".

"Наряду с возведением новых мощностей также, с участием партнеров по развитию, было ускорено строительство энергетической инфраструктуры, в том числе линий электропередачи и подстанций, в результате чего была создана единая энергосистема страны, - подчеркивается в заявлении. - Сдача в эксплуатацию Душанбинской ТЭЦ-2 дала возможность бесперебойно обеспечить жителей столицы электроэнергией и теплом в осенне-зимнее время".

Энергохолдинг отмечает, что в прошлом году энерголимит был введен в республике с 1 ноября 2016 года до 14 января 2017 года, а в этом году у таджикистанцев будет свет.

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