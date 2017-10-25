Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью «Российской газете», опубликованном 23 октября, употребил слово «шаурма» вместо традиционного для петербургской речи «шаверма», сообщает Медуза.

«Пирожки с шаурмой будем убирать», — сказал Полтавченко, отвечая на вопрос о планах администрации города убрать от метро нестационарные торговые точки.

На слово «шаурма» в реплике Полтавченко обратили внимание СМИ, в том числе агентство «Интерфакс». Активнее прочих об этом написали петербургские издания, в том числе «Бумага» («Губернатор Петербурга Полтавченко назвал шаверму шаурмой») и «Собака» («Губернатор Полтавченко заговорил по-московски. Что это значит?»). Сайт «Мойка78» сделал материал «Полтавченко заговорил по-московски» новостью часа.

«Мойка78» также обратилась за комментарием к автору интервью, директору петербургского филиала «Российской газеты» Анжелике Гурской. Она подтвердила, что Полтавченко сказал «шаурма».

Она предположила, что он «на автомате» повторил за ней, поскольку она первой употребила в беседе слово «шаурма» (в текст интервью это не попало). Гурская также допустила, что «Георгий Сергеевич слишком долго жил в Москве» и «перенял московские традиции».