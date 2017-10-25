Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России. Первыми, кто его получит после принятия присяги гражданина Российской Федерации, станут 62 совершеннолетних и трое несовершеннолетних. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Фергана.

Наибольшую часть претендентов на российское гражданство составляют представители стран Центральной Азии.

Их в указе 24 человека: 11 граждан Узбекистана, 5 — Афганистана, 4 — Таджикистана, 2 — Казахстана, по одному — из Туркмении и Киргизии.

Другая крупная группа — граждане Украины: в списке 14 представителей этой страны. Также на российское гражданство претендуют 10 представителей Армении, 8 — Молдавии, 3 — Азербайджана и по одному представителю Белоруссии, Болгарии и Грузии, сообщает «Коммерсант».

В тексте указа говорится, что перечисленные лица приобретают гражданство РФ со дня принятия присяги, которую не будут произносить только несовершеннолетние — они вступают в гражданство вместе с родителями (одним родителем).

Текст присяги был утвержден в июле. Ранее в Госдуме обсуждался порядок принесения присяги — выяснялось, должна ли она приноситься до или после получения паспорта гражданина России или документ будет выдаваться во время торжественной клятвы.