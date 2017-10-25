Генпрокуратура Украины объявила о решении выдворить из страны 20 граждан Грузии из окружения бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые, по утверждению ведомства, незаконно получили разрешения на проживание на Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, эти люди получили разрешение на проживание как деятели культуры, а на самом деле «выполняли функции водителей, охранников, помощников» Саакашвили или «были устроены на специфические должности в Одесской таможне».

Среди получивших документы на проживание таким образом Луценко упомянул бывшего начальника охраны Саакашвили Георгия Рубашвили.

По словам Луценко, теперь эти люди «охраняют Саакашвили, находятся в лагере [у здания Верховной Рады] и планируют этот силовой переворот».

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, в свою очередь, назвала этих людей «экстремистами».

«Эти 20 человек имеют все основания быть выдворенными из Украины, что и происходит сейчас силами миграционной службы Украины», — сказал генпрокурор.

Саакашвили, которому, по словам Луценко, было отказано в предоставлении статуса беженца, обвинил генпрокурора в ксенофобии. «Всех грузин, которые были со мной, пригласил [президент Украины Петр] Порошенко. Я не знаю, как их оформляли, но точно знаю, что с некоторыми грузинами, которых привез Порошенко, он сам встречался не один раз», — сказал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был губернатором Одесской области в 2015–2016 годы. В конце 2016-го он ушел с этой должности из-за конфликта с президентом Петром Порошенко. В июле власти Украины объявили о лишении его украинского гражданства (грузинское гражданство он потерял в 2015 году).

В сентябре 2017 года Саакашвили вместе с группой сторонников пересек границу Украины. Он попросил предоставить ему статус беженца. 24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ему было отказано и он может быть выслан из страны. Адвокаты Саакашвили утверждают, что это не так.

Сторонники Михаила Саакашивили с середины октября проводят акцию у здания Верховной Рады в Киеве. Они требуют, в числе прочего, отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.