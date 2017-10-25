Житель Вахдата уже задержан сотрудниками милиции по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью человека, сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел Таджикистана.

Инцидент произошел днем 23 октября на центральном рынке города Вахдат. 62-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары ножом 58-летнему жителю города Душанбе. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, отмечается в сообщении пресс-службы МВД.