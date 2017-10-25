Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 октября отбыл с государственным визитом в Турцию. Визит состоится по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Подробно.уз.

В ходе переговоров на высшем уровне в городе Анкаре будут обсуждены вопросы расширения узбекско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других областях, совместного противодействия глобальным и региональным вызовам и угрозам, а также состоится обмен мнениями по международным проблемам, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

По итогам визита планируется принятие Совместного заявления глав государств, подписание пакета межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных сферах, в том числе создание благоприятных условий для взаимовыгодных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции, активизации туристических обменов и культурно-гуманитарных контактов.

Последний раз лидеры двух стран встречались 10 сентября в Астане на саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Тогда в ходе переговоров были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других сферах, отмечает издание.

На днях Шавкат Мирзиёев подписал постановление о смягчении визового режима для граждан Турции. Теперь они смогут получить визу в Узбекистан без приглашения, а срок ее оформления для юридических и физических лиц составит три дня.

Объем нынешнего товарооборота между Турцией и Узбекистаном составляет $1,2 млрд. До сегодняшнего дня турецкие строительные компании реализовали в Узбекистане 110 проектов более чем на $2 млрд.