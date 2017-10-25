Этническая кыргызка из Памира Жанбубу Маматзайым кызы назвала своего новорожденного сына в честь президента Кыргызстана Алмазбеком, сообщает КирТАГ со ссылкой на директора Национального центра охраны материнства и детства Камчыбека Узакбаева.

«Состояние мальчика удовлетворительное, малыш уже переведен из реанимации. Сегодня приезжали родственники и дали ему имя – Алмазбек, в честь нашего президента Алмазбека Атамбаева. Родители малыша считают, что президент помог им переехать на историческую родину», - сказал Узакбаев.

По словам врача, малыш с матерью пробудут в центре еще десять дней, а после выписки поедут в своей новый дом в Нарын.

Пресс-секретарь государственной службы регистрации Мелис Эржигитов подчеркнул, что малыш получит кыргызское свидетельство о рождении.

«Когда ему исполнится 16 лет, он автоматически получит паспорт Кыргызстана. Его родители тоже получат кыргызский паспорт на льготных условиях»,- пояснил М.Эржигитов.

11 октября в Кыргызскую Республику прибыли 33 этнических кыргыза из Малого и Большого Памира. Среди прибывших была ожидающая ребенка Жанбубу Маматзайым кызы. Ее сын Алмазбек стал первым памирским кыргызом, рожденным на исторической родине, отмечает издание.