В странах Центральной Азии заморожены активы порядка 150 человек, связанных с терроризмом, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

"Хотелось бы сказать, что мы выстроили неплохие взаимоотношения на международной площадке по вопросам, связанным с борьбой с терроризмом, в первую очередь с центральноазиатскими странами. Мы обмениваемся информацией, и по нашим данным порядка 150 человек в странах Центральной Азии – заморожены также активы", — сказал Чиханчин.

Он уточнил, что Росфинмониторинг заморозил активы порядка ста человек, проживающих на территориях этих республик, но находящихся в России.

"Нам удалось совместно с ФСБ и с коммерческими банками построить модель финансового поведения террористов. Это позволило выявить порядка 200 лиц, возбуждены уголовные дела. То есть банки сами научились выявлять по этому признаку. Это основной результат", — добавил глава Росфинмониторинга.