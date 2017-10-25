Сотрудники межрайонного отдела Дарваз Управления Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана по ГБАО изъяли свыше 10 кг наркотиков.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий возле местечка Чашмаи Занг селения Сангев Дарвазского района во время незаконного перехода государственной границы был задержан гражданин Афганистана Азиз валади Диловар, житель селения Богрег улусволи Нусай афганской провинции Бадахшан.

При личном обыске у задержанного было обнаружено и изъято: одна автомобильная камера, мешок, в котором находились различные вещества, - сообщил "АП" начальник пресс-центра АКН Хушнуд Рахматуллоев.

Как установили специалисты Отдела судебных экспертиз УАКН по ГБАО, изъятые вещества представляют собой опий весом 7 кг 702 гр, каннабис – 2 кг 442 гр, гашиш 410 гр. и героин 021 гр., общим весом 10 кг 575 грамм.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и лиц, причастных к данному преступлению.