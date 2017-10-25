Бывший руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов может сменить Дмитрия Панкина на посту главы Евразийского банка развития (ЕАБР).

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину внести кандидатуру бывшего главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова для назначения председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Распоряжение председателя правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Минфину России внести кандидатуру Бельянинова Андрея Юрьевича для назначения в установленном порядке на должность председателя правления Евразийского банка развития», — говорится в документе.

Панкин занимает пост председателя правления ЕАБР с февраля 2015 года.

Евразийский банк развития (ЕАБР) учрежден на основании межгосударственного соглашения России и Казахстана, подписанного 12 января 2006 года. После этого участниками банка стали Армения, Таджикистан, Белоруссия, Киргизия. Уставный капитал банка составляет $ 7 млрд, в том числе оплаченный $ 1,5 млрд и капитал до востребования — $ 5,5 млрд.

В числе ключевых проектов в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР — строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 (Казахстан), Тихвинского вагоностроительного завода в Ленинградской области, автодороги «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге, прокатного стана на Белорусском металлургическом заводе, Полоцкой ГЭС (Белоруссия), создание единой автоматизированной системы управления перевозочным процессом в железнодорожной отрасли Казахстана и т. д.

С 2015 года председателем правления ЕАБР был Дмитрий Панкин, ранее занимавший посты заместителя министра финансов РФ и руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам.

Как пишет RT, в июле прошлого года Бельянинов был уволен с поста главы ФТС по собственному желанию. Отставка происходила на фоне коррупционного скандала: следователи тогда провели обыски в самой ФТС и дома у главы службы в связи с делом о контрабанде алкоголя.

Позже стало известно, что Бельянинова допросили как свидетеля и никаких обвинений ему не предъявляли.

23 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что в отношении Бельянинова «не было дела», добавив, что данные о следственных действиях были «выброшены» в СМИ.