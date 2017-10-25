Спикер киргизского парламента Чыныбай Турсунбеков на пленарном заседании 25 октября объявил о своей добровольной отставке, передает Kloop.kg.

«Полтора года я старался всегда объективно работать и оправдать оказанное мне доверие. Выборы подогрели температуру в стране, и для того, чтобы снизить ее, я думаю, мне надо уйти в отставку», - сказал Турсунбеков. При этом он добавил, что продолжит работать в парламенте в качестве депутата.

Как пишет 24.kg, Турсунбеков принял решение об отставке в течение последних 24 часов. Депутат парламента Мыктыбек Абдылдаев от фракции «Бир Бол» попросил спикера объяснить, на кого он обиделся. Ему показалось недостаточным озвученного Турсунбековым объяснения.

«На кого вы обиделись, скажите открыто. Когда мы вас выбрали, надеялись, что вы нас поведете выбранным путем. Внутренняя политика партии не должна смешиваться с государственной службой», - сказал депутат. Не поняла решения Турсунбекова и вице-спикер Алтынай Омурбекова. «Я не услышала причины вашего решения. Вы не нарушали регламент, работали интеллигентно. Непонятно, почему в такой момент вы уходите», - заявила она.

В свою очередь, лидер фракции социал-демократов Иса Омуркулов, которую представляет Турсунбеков, предложил незамедлительно проголосовать за кандидатуру нового спикера. На эту должность были предложены депутат от партии «Кыргызстан» Дастан Джумабеков, а также Исхак Масалиев от фракции «Онугуу-Прогресс», которая не входит в коалицию большинства. За Джумабекова проголосовали 80 депутатов, Масалиева поддержали 32 депутата. Против всех высказались пять народных избранников. Таким образом новым спикером Жогорку Кенеша стал Дастан Джумабеков.

Как пишет Kaktus.media, ряд экспертов полагают, что отставка Турсунбекова связана с прошедшими выборами президента. Дело в том, что 15 июля съезд СДПК выдвинул кандидатуру премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты, в то время, как Турсунбеков также заявлял о своем желании баллотироваться на этот пост. Руководитель штаба партии Фарид Ниязов тогда заявил, что если Турсунбеков пойдет на выборы, то ему в партии места не будет.