Всех любителей индийских фильмов кинотеатр «Навруз» порадует премьерой новой индийской комедии «Шеф».
Жанр: Комедия.
Страна: Индия
Режиссер: Раджа Кришна Менон.
В ролях: Саиф Али Кхан,
Премьера в Душанбе: 26 октября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
В постоянной попытке удивить своих посетителей, знаменитый шеф- повар Рошан Калра теряет вкус к жизни и вдохновение в работе. Он уходит из мишленовского ресторана Galli в Нью-Йорке и возвращается в Индию к семье жене Радхе и 11-летнему сыну Армаану. Рошан должен найти себя, переосмыслив подход к работе. Он покупает грузовик, открывает закусочную на колесах и вместе с сыном отправляется в кулинарное путешествие по Индии. Рошан заново открывает для себя родную страну со всем ее многообразием гастрономических традиций, чтобы вернуть свою страсть к кухне и найти ключ к счастью.
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