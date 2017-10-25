Сегодня под председательством главы государства Эмомали Рахмона состоялось очередное заседание правительства Республики Таджикистан, сообщает сайта главы государства.

Были заслушаны отчеты министров экономического развития и торговли и финансов республики «Об итогах социально-экономического развития Республики Таджикистан за девять месяцев 2017 года» и о проекте Закона Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2018 год» и Прогнозных показателях Госбюджета на 2019-2020 годы.

Было отмечено что общая часть дохода бюджета за 9 месяцев текущего года была выполнена на уровне 100,3 процента, поступление в бюджет составило 14,1 миллиард сомони. Данный показатель составляет по отношению к внутреннему валовому продукту 33,2 процента. За девять месяцев 2017 года общий объём оборота розничной торговли достиг 13,9 миллиардов сомони.

Производство электроэнергии за отчётный период составило 13,7 миллиард киловатт - часов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 469,3 миллион киловатт- часов.

Глава государства Эмомали Рахмон отметил, что, несмотря на положительные итоговые результаты макроэкономических показателей, ещё наблюдается наличие в республике неиспользованных ресурсов и потенциала.

Поэтому президент страны поручил правительству, соответствующим министерствам и ведомствам, исполнительным органам госвласти городов и районов эффективно использовать все возможности для достижения целей, по своевременному и качественному исполнению наставлений и поручений, вытекающих из Послания президента Маджлиси Оли; реализации планов мероприятий; уменьшению влияний внешних факторов экономике страны. А также при анализе и изучении учитывать экспортный потенциал страны.

Для обеспечения реального развития экономики необходимо увеличить привлечение зарубежных инвестиций, поднять объём сельскохозяйственной и промышленной продукции, воздержаться от второстепенных расходов, выполнить план доходной части и расходов государственного бюджета.

Ряд проектов отправились на рассмотрение МН МО

В работе заседания были рассмотрены проекты постановлений Республики Таджикистан «О Государственной Программе государственных внешних заимствований на 2018-2019 годы», «Об основных макроэкономических прогнозных показателях на 2019 год и основных его параметрах на 2020-2021 годы» и «О подготовке и реализации Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития на 2018-2028 годы».

Проекты ряда законов обсуждены и представлены на рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, в числе которых: «О проекте Закона Республики Таджикистан «О внесении дополнения в Закон «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2017 год»; «О проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «О милиции»; «О проекте Закона «О внесении изменений в Закон «О медицинском страховании в Республике Таджикистан». А также «О проекте Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан» и «О проекте Закона «О внесении дополнений в Закон «О защите прав ребенка».

Члены правительства приняли соответствующие решения, связанные с проектами других законов, в том числе, «О государственной финансовой поддержке некоторых энергетических предприятий республики» и «О плане территории свободной экономической зоны «Дангара».

Президент вручил денежные вознаграждения победителям конкурса по благоустройству города

Также сегодня на заседании Республиканской комиссией по благоустройству города Душанбе был подытожен «Республиканский конкурс благоустройства, озеленения и строительства спортивных площадок в честь 26-й годовщины Государственной независимости Республики Таджикистан». Таким образом, ряд исполнительных органов госвласти городов и районов республиканского подчинения, министерств и ведомств, госучреждений и вузов страны были удостоены материальных и денежных наград за строительство лучших спортивных площадок, благоустройство и озеленение улиц, скверов, проспектов, бульваров.

Глава государства Эмомали Рахмон каждому победителю конкурса вручил премии, денежные вознаграждения в размере от 5 до 30 тысяч сомони и объявил благодарность.

Он отметил, что, если с одной стороны данное мероприятие способствует благоустройству столицы страны, привлекательности улиц и проспектов, с другой стороны является своего рода заботой во благо подрастающего поколения, повышения эстетического восприятия всего прекрасного со стороны детей и занятия ими спортом, что послужит закаливающим способом для их организма.

После итогов конкурса руководство 80 структур государственных органов обязались за счет своей прибыли построить современные спортивные площадки для подрастающего поколения – строителей будущего страны. Президент страны дал высокую оценку этой инициативе и подчеркнул целесообразность строительства подобных сооружений в других районных центрах, джамоатах поселков и сел, городов и районов республики.

Напомним, в работе заседания был рассмотрен и кадровый вопрос. Постановлениями правительства Назризода Саидрахмон Рустам был освобожден от должности первого заместителя министра экономического развития и торговли РТ в связи с переходом на другую работу. На его место был назначен Завкизода Завки Амин.

Гадоиён Шокирджон Гадо освобожден от должности директора Государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных учащихся в городе Гиссар». Его должность занял Саидзода Мухаммадтохир.