Штаб Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии оплачивали поиски информации, которые привели к появлению скандального досье о Трампе и о России. Обзор иностранных СМИ по теме подготовил портал inosmi.ru.

В досье содержатся утверждения о связях президента Трампа с этой страной и о возможном вмешательстве Кремля в предвыборную кампанию. Об этом NBC News сообщил один источник.

Представлявший штаб Клинтон и НКДП юрист Марк Элиас (Marc E. Elias) в апреле 2016 года связался с вашингтонской аналитической компанией Fusion GPS и поручил ей провести исследование. Первой об этом сообщила Washington Post.

В связи с этим Fusion GPS наняла связанного с ФБР бывшего сотрудника британской МИ6 Кристофера Стила (Christopher Steele), и он составил это досье.

Действуя через юридическую фирму Элиаса, штаб Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии оплачивали эту работу до конца октября 2016 года, прекратив финансирование всего за несколько дней до проведения выборов.

NBC News подтвердила сообщение Washington Post.

«Чтобы помочь штабу Клинтон и Национальному комитету Демократической партии в ходе президентской кампании, юридическая фирма Элиаса Perkins Coie наняла Fusion GPS, подписав с ней соглашение о проведении исследования, которое было начато в апреле 2016 года и завершено в начале ноября до выборов», — рассказал NBC News знакомый с обстоятельствами этого дела источник.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс (Sarah Sanders) сообщила во вторник в Твиттере, что на самом деле, «реальным скандалом» является то, что штаб Клинтон финансировал создание «фальшивого досье на Россию», а затем «лгал о нем и покрывал его составителя».