Узбекистан намерен привлечь кредит турецкого государственного банка «Зираат» (Ziraat Bank) в $200 миллионов, которые будут направлены на возведение многоквартирных жилых домов по всей республике. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Средства планируют получить двумя траншами по $100 млн в 2018 и 2019 годах. Переговоры об этом будут проведены в том числе во время начавшегося сегодня визита президента Шавката Мирзиёева вТурцию.

Всего Ташкент рассчитывает получить свыше одного миллиарда долларов у международных кредиторов под различные проекты строительства типового жилья. Так, ожидается, что Азиатский банк развития предоставит республике $700 млн, Исламский банк развития — $300 млн, Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР) — $30 млн и еще $50 млн — Саудовский фонд развития (СФР).

В результате до конца 2020 года в стране будет возведено свыше одной тысячи многоэтажных домов с 43,4 тысячами квартир, большая часть из которых придется на Ташкент (490 домов), Ташкентскую (190) и Самаркандскую области.

Ранее сегодня стало известно, что турецкий Ziraat Bank намерен выкупить долю своего узбекского партнера в UTBANK. В настоящее время Ziraat принадлежит 50 процентов акций этого банка, столько же — у АКБ «Агробанк». Как пишет«Коммерсант.uz», стороны уже подписали предварительное соглашение. По окончании сделки турецкий банк планирует начать работу в Узбекистане под брендом Ziraat Bank-Uzbekistan.