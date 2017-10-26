Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана в результате проведения двух оперативно-розыскных мероприятий в Хатлонской области изъяли из незаконного оборота свыше 26 кг наркотиков.

Сотрудники Агентства получили оперативную информацию о том, что 49-летний житель района Хамадони джамоата Панчруд селения Сафедоб связан с незаконным оборотом наркотиков.

В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия в селении Чордараи поён джамоата Тугарак Восейского района вышеназванный гражданин был задержан в тот момент, когда верхом на лошади перевозил наркотики. При задержании он оказал сопротивление оперативным сотрудникам и пытался скрыться с места происшествия верхом на лошади, сообщил «АП» начальник пресс-центра АКН Хушнуд Рахматуллоев.

При осмотре его перемётной сумки было обнаружено 2 мешка с 25 брикетами, обвязанными скотчем. Экспертиза установила, что изъятые наркотики представляют собой гашиш общим весом 25 кг 095 грамм, добавили в АКН.

Кроме того, сотрудниками Агентства при проведении оперативно-розыскного мероприятия в городе Куляб Хатлонской области был задержан местный 40-летний житель. При осмотре полиэтиленового пакета, принадлежащего задержанному, был обнаружен брикет с тестообразным веществом.

Согласно заключению экспертизы изъятое вещество представляет собой опий весом 944,8 грамм.

Таким образом, в ходе проведения двух операций у наркодилеров изъято 26 кг 039 грамм наркотиков.

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