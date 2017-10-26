Сегодня на базарах Таджикистана почти не осталось овощей и фруктов, выращенных из семян местных сортов. Урожайность «иностранцев» высокая, но у урожая нет уже того вкуса и необыкновенного аромата, которые так манили жителей на базары.

Воскресное утро. Душанбе. Рынок «Саховат», как обычно, в этот день «кипит». Пожилая женщина, покупая картошку, недовольно бурчит:

- Говорят, матчинская - вроде по цвету похожа, но вкус теперь у этой картошки совсем не тот. И джиргатальская – то же самое. А ведь вы, наверное, помните, какими бархатными, нежными они были. Эти же похожи на мыло – твердые, нет прежнего вкуса. А куда делись прежние арбузы, фрукты? Заходишь, бывало, на базар, и от одного ароматного запаха сердце наполнялось приятным теплом.

В разговор вступил другой покупатель, мужчина лет пятидесяти.

- А что вы хотите, сейчас рыночные отношения. Дехканам выгодно сажать семена, дающие большой урожай. А то, что аромата и вкуса нет, так ведь их на весы не поставишь. Главное – килограммы, - саркастически замечает он.

Фермеры: Дайте местные семена. Если они остались…

В последние годы на рынках страны почти не встретишь местные сорта картофеля, помидора, арбуза, клубники, капусты, огурцов. Их места занимают овощи и фрукты, выращенные из семян, привезенных из-за рубежа. Все сеют импортные семена – голландские, китайские, израильские.

Дело не в том, что это модно или дает высокие урожаи, а в том, что сегодня на рынке вообще нет отечественных семян, говорят фермеры.

Хабибулло, дехканин из Шахринава, сетует на то, что не может найти семян прежних сортов овощей и вынужден использовать семена, привезенные из-за рубежа.

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- Да, они дают хороший урожай, но только в первый год. В этом сезоне у меня был посажен лук импортного сорта, получил 60 тонн. Это хороший урожай. Но на второй год из этого урожая нельзя получить хорошие семена, по опыту знаю: урожай снизится на 50 процентов. Это невыгодно. Нужно опять покупать свежие. У большинства ДФХ нет базы, чтобы заняться семеноводством.

Фермер из Турсунзаде Хаит Бобосадыков говорит, что импортные семена нужно приспосабливать к нашим условиям.

- Их надо районировать. Это работа ученых. Но никто этим вопросом, видимо, не занимается. Либо нет рекламы, мы просто не знаем, откуда достать местный семенной материал. Бизнесмены приносят семена в пакетиках и мешочках, мы покупаем и засеваем поля, - рассказывает он. - Например, помидоры. Упаковку покупаем за 130-150 сомони, там от 800 до 1000 штук семян. Например, голландские. У них климатические условия совсем другие. При 35-40 градусах жары они болеют, дают низкую эффективность. Берем семена определенного сорта пшеницы, а там смешаны 3-4 вида. Часто можно на пшеничных полях наблюдать интересную палитру: одни растения желтые, уже созрели, другие еще зеленые. Пока ждешь, когда на одном поле один сорт поспеет, а другой уже перезрел, клейковины даже не осталось. Одним словом, много тут проблем. Плохо, когда ошибаешься в семенах.

Третий фермер, Равшан, - из Гиссара. Он говорит, что покупает семена в магазине в Душанбе.

- Многие говорят, что мы в погоне за высоким урожаем специально засеваем поля импортными семенами. Да, каждый из нас заинтересован в том, чтобы получить больше урожая. Однако этим настоящие фермеры не занимаются, так как они планируют свою работу не на один год, а на целый цикл - 4-5 или больше лет. Химикатами и ГМО-семенами балуются в основном арендаторы, которые берут землю на 1-2 года. Они стараются выжать максимум из земли, а будущее их не беспокоит. На следующий год идут на другие поля.

​​​​​​​ГМП: польза есть, но больше вреда

Ученые и практики всего мира в последние десятилетия направили свои усилия на решение продовольственной проблемы. Один из путей решения этой проблемы они видят в производстве генетически модифицированных продуктов (ГМП).

Фото Asia-Plus

- Положительные и отрицательные результаты этих усилий мы видим уже сегодня, - напоминает доктор экономических наук Саъдулло ИСЛОМОВ. - Взамен вкусных овощей, фруктов, муки, мяса, масла, риса и т.д. (которые исчезли с прилавков) появились невкусные продукты, которые «в огне не горят и в воде не тонут».

Как известно, во многих странах продажа генетически модифицированных (трансгенных) продуктов под запретом, и на это есть свои причины.

- С одной стороны, эти сорта являются высокопроизводительными. Например, если с одного куста традиционного помидора или огурца в среднем получали три-четыре килограмма овощей, то одно трансгенное растение достигает высоты трех-четырех метров и дает 8-10 килограмм урожая и более, - говорит эксперт. – Это, с точки зрения предпринимателей, является весьма выгодным производством, и поэтому буквально за 15-20 лет производство ГМП протянуло свои руки в производство многих продуктов питания человечества.

С другой стороны, по мнению Исломова, употребление трансгенных продуктов в конечном счете может увеличить количество больных раком, сахарным диабетом, возродить забытые инфекционные болезни (например, туберкулез, который не поддается лечению традиционными лекарствами), вызвать нервные заболевания, ишемическую болезнь, ожирение и т.д.

- Отрицательные последствия от потребления трансгенных продуктов проявятся и во втором-третьем поколении людей. Пути устранения вреда от ГМП ученым предстоит решать. И чем раньше, тем лучше. Но в настоящее время можно сказать: не бойтесь остаться без еды, а бойтесь последствий употребления ГМП, - считает эксперт.

​​​​​​​Эксперт: Нужно возродить местное семеноводство

О проблемах отечественного семеноводства на разных уровнях говорится не первый год. Однако проблема эта до сих пор не решается должным образом, а упор делается на завозные семена и сорта.

- В Таджикистане почти не сохранилось семян местных сортов народной селекции, а завозимые семена не приспособлены к нашим условиям, - говорил в интервью «АП» ранее кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер Курбонали Партоев. - Хотя урожайность этих семян более высокая, но по качеству они значительно уступают местным. К примеру, местных яблоневых семян ароматного и вкуснейшего сорта «малик» уже почти нет.

А недавно на Памире был обнаружен почти исчезнувший сорт пшеницы «гандуми сурхак». Лепешки из этой пшеницы получались очень вкусными и долго хранились.

По словам эксперта, ученые республики в течение 1940 -1990-х годов прошлого столетия научно обосновали, что завозной семенной картофель не может быть альтернативой местному горному семенному материалу ни по лёжкости, ни по урожайности, ни по экологической безопасности.

- К сожалению, эти рекомендации ученых игнорируются руководителями хозяйств, министерств и ведомств республики. Пора отказаться от дорогостоящего и порою опасного завозного материала, усиливать потенциал местных ученых и фермеров и добиться семенной независимости страны, - считает эксперт. - Ведь с 1940-х годов до сих пор в горных районах: Горной Матче, Джиргатале, Ганчи, Бальджуване, Ховалинге и ГБАО - таджикский дехканин сохранил стародавний, очень вкусный сорт картофеля – «ранняя роза». В этом ему помог только его энтузиазм, желание и Богом данный дар – горный климат! Вот этот дар и чистую природу надо разумно использовать.

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