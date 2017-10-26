Суд Пакистана выдал ордер на арест бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа в связи с его неявкой на слушания по антикоррупционному делу, сообщает местный телеканал Geo TV.

Ордер предполагает возможность освобождения при внесении залога. Шариф является обвиняемым по трем делам в рамках антикоррупционного расследования после публикации «панамских документов».

Защита Шарифа уже добилась возможности представлять его интересы в отсутствие самого премьера на судебных заседаниях, но срок действия этого послабления истек.

Адвокат экс-премьера Хаваджа Харрис попытался убедить судью, что подзащитный не может присутствовать на суде из-за болезни его супруги Бегум Кулсум, но суд встал на сторону обвинения.

По данным Geo TV, в настоящее время Шариф находится в Саудовской Аравии со своей матерью. Следующее заседание по делу назначено на 3 ноября.

В конце июля верховный суд Пакистана постановил отстранить Наваза Шарифа от поста премьера.

Такое решение было принято по итогам расследования антикоррупционного дела в рамках «панамских документов» в отношении него и его семьи.