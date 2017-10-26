Пять кредитных проектов МДО “ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ, реализуемых в рамках программы по устойчивости к изменению климата КЛИМАДАПТ в Таджикистане, получили награды Европейского Банка Реконструкии и Развития.

Церемония вручения наград прошла 24 октября в гостинице “Хаят Редженси”. Награды были присуждены 15 проектам, которые были реализованы через Механизм финансирования устойчивости к изменению климата КЛИМАДАПТ в Таджикистане.

Проект КЛИМАДАПТ был разработан Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) при поддержке Правительства Великобританиии Пилотной программы по повышению устойчивости климата в рамках Климатических Инвестиционных Фондов и Фондом ЕБРР для стран на начальном этапе переходного процесса.

Мушараффхон Икроми и Азимхуджа Хайдаров

Свою деятельность в Таджикистане КЛИМАДАПТ начал в феврале 2016 год. На сегодняшний день Проект реализовал различные программы на сумму около 6 млн. Долларов.

Как было отмечено на Церемонии, кредитная линия КЛИМАДАПТ помогла более чем 2250 клиентам повысить устойчивость к изменению климата в Таджикистане.

“ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ” стал одним из первых партнеров КЛИМАДАПТ присоединившийся к проекту и был активен в продвижении и поддержке доступа к технологиям устойчивым к изменению климата, таких как изоляция, капельное орошение, совремсенные теплицы и энерго-эффективное оборудование. По мимо предоставления льготных кредитов, “ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ” активно занимается повышением осведомленности в сфере изменения климата.

В целом в рамках проекта КЛИМАДАПТ «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» выдал 134 кредитов на сумму 3,8 млн. сомони.

Пять из них были по мнению экспертной группы ЕБРР были признаны лучшими.

Так, в номинации “Эффективное использование водных ресурсов” за вклад в развитие ирригационной системы награду получил житель Б.Гафуровского района Согдийской области Азимхуджа Хайдаров.

Гулбахор Рашидова и Сурайё Бокиева

Получив льготный кредит от “ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ” в рамках проекта КЛИМАДАПТ А.Хайдаров получил кредит на сумму 150 000 сомони помощью которого запустил производство пластиковых труб из отходов в районе.

Реализовать проект удалось благодаря банковскому эксперту Мушараффхон Икроми, которая так же была получила награду от ЕБРР. Мушараффхон Икроми считается одним из лучших специалистов «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ». За 3 года работы на ее счету числится 30 кредитных проектов на сумму 4 млн. сомони.

В номинации «Повышение энергоэффективности» была награждена предпринимательница из Согдийской области Сурайё Бокиева.

Получив льготный кредит на сумму 30 тыс. долларов в рамках проекта КЛИМАДАПТ от «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», она построила холодильный склад для хранения винограда. Общая площадь помещения составляет 500 квадратных метров и охватывает более 500 тонн фруктов.

Успешной реализации проекта способствовала кредитный эксперт «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» Гулбахор Рашидова. На счету консультанта в целом 30 клиентов, а кредитный портфель составил 5 млн. сомони.

Аналогичную награду получил предприниматель Гиссарского района Максатулло Мардонов, который так же построил холодильный склад для хранения фруктов. Склад был построен на сумму 250 000 сомони, которую он получил на льготных условиях в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в рамках проекта КЛИМАДАПТ. Склад помещает в себе 75 тонн фруктов.

За успешную реализацию этого проекта был так же награжден менеджер кредитного отдела филиала «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в Гиссарском районе Манучехр Солиев.

Награду за «Наибольшее воздействие» получил житель района Рудаки Сафаров Джоникул. При кредитной поддержке «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» и программе КЛИМАДАПТ Джоникул смог построить резервуар для сбора и хранения дождевой воды. Резервуар позволяет хранить 84 тыс. литров воды, которая в дальнейшем используется для домашних нужд и частично для содержания скота.

Манучехр Солиев и Максатулло Мардонов

За успешную реализацию проекта был награжден банковский эксперт Абдумалик Маматалиев, который считается одним из лучших специалистов «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ». На счету А.Маматалиева более 200 клиентов.

Предприниматель из Гиссарского района Фируз Норов, также стал победителем в номинации «Наибольшее воздействие». Получив льготный кредит в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в рамках программы КЛИМАДАПТ на сумму 4,500 долларов он установил 1,5 км. труб для капельного орошения на 6 гектаров земли. Установленная система позволяет сэкономить 26 тыс.кубических литров воды ежегодно.

Успешная реализация проекта стала возможным при содействии эксперта «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» Акбарали Таджибаева. На счету Таджибаева 350 активных клиентов, а кредитный портфель составляет 1 млн 300 тыс. сомони. Это второй проект, который они реализуют вместе.