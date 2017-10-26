33,9% от общего количества детей в возрасте от 5 до 14 лет, или 397 407 детей, трудятся в Кыргызстане, и это самый высокий показатель в странах СНГ, такие данные озвучили в Бишкеке на конференции, организованной Международной организацией труда (МОТ) и Федерацией профсоюзов Кыргызстана, пишет kaktus.media.

Всего же в мире, по данным МОТ, вынуждены работать 168 миллионов детей. 21 млн человек на планете вовлечены в принудительный труд, в сексуальном рабстве находятся 4 миллиона 800 тысяч человек, а в трудовом - более 4 миллионов. Эти цифры показывают ужасающую картину нарушения прав человека в глобальном масштабе.

По информации координатора проекта МОТ по искоренению принудительного труда, детского труда и рабства в Кыргызстане Амины Курбановой, определены 17 глобальных целей - нет нищете, нет голоду, здоровье и благополучие, гендерное равенство, достойный труд, экономический рост, чистая вода, борьба с изменением климата и другие. И экологические, и экономические, и социальные направления Целей устойчивого развития одинаково важны и взаимосвязаны.

Не лучше обстоят дела с детским трудом и в Таджикистане. Чаще наши дети работают носильщиками на рынках или мойщиками машин. Но некоторые задействованы и на более серьезных работах.

Начальник государственной службы по надзору в сфере труда, занятости и социальной защиты населения при Минтруда Таджикистана Навруз Абдулхамид говорит, что детям, которые работают на рынках или кондукторами в маршрутных такси, еще повезло.

- Нам известны случаи, когда несовершеннолетние дети работали на тяжелом производстве – в литейных цехах, на кирпичных заводах; работали по 12 часов в день и зарабатывали копейки – 300-500 сомони в месяц, - объясняет он.

Кроме промышленного производства детей в регионах Таджикистана часто используют в сельском хозяйстве, особенно при сборе хлопка. Несмотря на то, что 10 лет назад президент страны запретил использование детского труда, школьники на полях в Таджикистане не редкость.

Как правило, руководство районов объясняет работу детей добровольной помощью родителям, которую они оказывают якобы в свободное от учебы время. Конечно, это не так, потому что в таджикских регионах мужская часть населения трудится в России, и, кроме детей, зачастую просто некому работать.