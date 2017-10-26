Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил подготовить указ об утверждении последнего варианта казахского алфавита на латинице. На встрече с руководителем и первым замруководителя своей администрации Адильбеком Джаксыбековым и Маратом Тажиным он отметил, что общественность в целом поддержала предложенный вариант, сообщает пресс-служба Акорды.

«Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике. Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодёжью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом общество поддерживает», - сказал президент Казахстана. При этом Назарбаев акцентировал внимание на важности поэтапного и системного перехода казахского алфавита на латинскую графику.

Второй вариант казахского алфавита на основе латинской графики разработчики представили 9 октября. Из проекта убрали диграфы (составные письменные знаки, состоящие из двух букв). Специфические звуки казахского языка в нём по большей части обозначаются знаком апострофа, пишет Informburo.kz. Таких специфических букв в новом алфавите 9. Всего же он состоит из 32 букв.

Напомним, в апреле Назарбаев поручил до конца 2017 года разработать проект казахского алфавита на латинице. В 2018 году специалисты должны овладеть новым алфавитом и начать подготовку учебников для средних школ. На организационные и методические работы по переходу на латиницу отведены 2 года.

Президент считает, что переход на новый алфавит облегчит изучение казахского языка и включение Казахстана в мировое информационное пространство. В процессе обсуждения различных вариантов алфавита Назарбаев отметил, что реформа не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан. «Переход казахского языка на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков. Использование русского языка на кириллице остаётся без изменений. Он будет так же продолжать функционировать», – сказал он.