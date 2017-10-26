Шавкат Мирзиёев заявил, что между Узбекистаном и Турцией виз быть не должно. «Мы будем к этому стремиться», — сказал он в Анкаре, передает Газета.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что упрощение визовых процедур для граждан Турции, объявленное накануне его государственного визита в Анкару, — это лишь первый шаг на пути сближения двух стран.

«Наступят дни, когда между нашими дружественными и братскими народами виз не будет. Мы обязательно будем к этому стремиться», — сказал Шавкат Мирзиёев, выступая перед журналистами в среду по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«По нашим глазам видно, как за 20-летний перерыв мы соскучились друг по другу», — отметил Шавкат Мирзиёев, подчеркнув, что лидеры двух стран на переговорах «понимали друг друга не с полуслова, а без слов, по взгляду».

Отметив, что за первые девять месяцев года товарооборот между двумя странами вырос почти на 30%, Президент сказал: «Это очень мало». «Мы должны задавать высокие рубежи», — заявил он, добавив, что речь должна идти не о 2−3 млрд долларов (в 2016 году объем взаимной торговли составил 1,2 млрд долларов), а о 5−6 млрд долларов.

На пресс-конференции стало известно, что с 16 марта «Турецкие авиалинии» начнут полеты из Стамбула в Самарканд. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» открывает регулярный рейс по этому направлению с 30 октября. Между перевозчиками в Анкаре подписано соглашение о стратегическом партнерстве.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что на узбекско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг планируется подписание 35 документов на 3,5 млрд долларов.

«Турция для нас — надежный и важный партнер на международной арене, и мы это особенно ценим», — подчеркнул президент Узбекистана.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал Узбекистан стратегической во всех отношениях страной, а визит Шавката Мирзиёева — историческим событием.

Он также признал, что уровень взаимной торговли не соответствует потенциалу двух государств.

«Как дружественный и братский народ Узбекистана мы заинтересованы в том, чтобы он был сильной страной», — сказал президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган завершил свое выступление отрывком из стихотворения поэта Абдуллы Орипова «Узбекистон»:

Музаффар бўл, ғолиб бўл, ўктам,

Дўсту ёринг, қардошинг билан.

Асрларнинг силсиласида

Боқий тургай кошонанг сенинг.

Улуғ башар оиласида…

Между тем, вопрос о снятии визового режима между Таджикистаном и Узбекистаном пока остается открытым.

Напомним, визовый режим между странами был введен в 2001 году по инициативе Узбекистана. Получение виз в Узбекистан для граждан Таджикистана и в обратном направлении возможно только на основании приглашений. Жители приграничных районов могут находиться на территории сопредельного государства без оформления визы не более пяти дней.