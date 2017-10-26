В Таджикистане 31 октября стартует отборочный турнир чемпионата Азии-2018 среди молодежи в группе «В». Матчи пройдут на стадионах городов Душанбе и Гиссар.

В рамках подготовки к отбору чемпионата Азии 2018 года молодежная сборная Таджикистана, составленная из игроков не старше 19 лет, провела учебно-тренировочный сбор на Центральном республиканском стадионе.

На столичный тренировочный сбор главный тренер «молодежки» Таджикистана вызвал 25 игроков – 3 вратарей, 8 защитников, 10 полузащитников и 4 нападающих, сообщает сайт Федерации футбола Таджикистана.

В отборочном цикле в группе «В» молодежная сборная Таджикистана сыграет со сверстниками из Бангладеш (31 октября), Шри-Ланки (4 ноября), Мальдив (6 ноября) и Узбекистана (8 ноября).

Матчи первого тура 31 октября будут сыграны на Центральном стадионе Гиссара. Затем из-за подготовки гиссарской арены к финалу Кубка АФК-2017 игры второго и третьего туров 2 и 4 ноября будут сыграны на Центральном стадионе Душанбе. Поединки двух заключительных туров 6 и 8 ноября вновь пройдут на Центральном стадионе Гиссара.

В финальную часть чемпионата Азии-2018 среди молодежных сборных до 19 лет, которая пройдет в следующем году в Малайзии, выйдут победители 10 отборочных групп и 5 команд, занявших вторые места в своих группах с наилучшими показателями.

Календарь матчей отборочного турнира ЧА-2018. Группа «В».

1-й тур. 31 октября (вторник)

14:00 – Мальдивы – Шри-Ланка. Гиссар, Центральный стадион

17:00 – Бангладеш – ТАДЖИКИСТАН. Гиссар, Центральный стадион

2-й тур. 2 ноября (четверг)

12:00 – Шри-Ланка – Узбекистан. Душанбе, Центральный республиканский стадион

15:00 – Мальдивы – Бангладеш. Душанбе, Центральный республиканский стадион

3-й тур. 4 ноября (суббота)

12:00 – Узбекистан – Мальдивы. Душанбе, Центральный республиканский стадион

15:00 – ТАДЖИКИСТАН – Шри-Ланка. Душанбе, Центральный республиканский стадион

4-й тур. 6 ноября (понедельник)

14:00 – Бангладеш – Узбекистан. Гиссар, Центральный стадион

17:00 – ТАДЖИКИСТАН – Мальдивы. Гиссар, Центральный стадион

5-й тур. 8 ноября (среда)

14:00 – Шри-Ланка – Бангладеш. Гиссар, Центральный стадион

17:00 – Узбекистан – ТАДЖИКИСТАН. Гиссар, Центральный стадион.