В Японии в ноябре выходит в прокат фантастический боевик "Буря отважных" Дзюнъя Окабэ о противостоянии последних выживших землян с захватчиками с другой планеты, которыми руководит Киргиз. Жителей центральноазиатской республики это не обидело, а развеселило, пишет BBC .

"2050 год. Инопланетная раса со звучным названием кыргызы (kyrgyz) практически стерла человечество с лица Земли. Последние выжившие похищают у захватчиков технологию изготовления боевых роботов и отправляются в прошлое, чтобы построить к кыргызскому пришествию собственную железную армию. Наш современник, молодой боксер, призван стать пилотом первого японского боевого робота с позывным Красный Барон", - переводит синопсис картины издание "Кактус Медиа" .

По своему сюжету и стилю "Буря отважных" напоминает микс из "Терминатора", "Тихоокеанского рубежа" и супергеройских комиксов с элементами японской поп-культуры. Главные герои фильма, братья Касуга, строят машину времени, чтобы отправиться в прошлое и остановить вторжение инопланетян.

"Я знал, что мы не обычные люди", - приводит BBC комментарий от одного из этнических киргизов. Другой житель Киргизии в соцсети признается, что инопланетян "почти не отличить от среднестатистического киргизского чиновника". Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что у "пришельцев нет красоты настоящих киргизов".

Участие в фильме принимают восходящие звезды Японии - Хисаши Йошизава, Сюнсукэ Дайто, Тихиро Ямамото, Шу Ватанабе, Юки Мацузаки. Бюджет картины составляет 20 млн долларов. Премьера состоится 10 ноября.