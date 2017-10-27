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Руководство футбольного клуба «Истиклол» (Душанбе) приняло решение организовать бесплатные автобусы на финальный матч Кубка АФК-2017 против иракского клуба «Эйр Форс», который пройдет 4 ноября на центральном стадионе города Гиссар, сообщает сайт ФК «Истиклол».

Автобусы будут курсировать из Душанбе по направлению Центрального стадиона Гиссара. Болельщики будут доставлены в Гиссар из трех точек столицы - Торговый центр «Садбарг», Центральный республиканский стадион и рынок «Саховат».

Время отправки автобусов из Душанбе 14 часов 30 минут.

Напомним, что финал Кубка АФК-2017 между командами «Истиклол» (Таджикистан) — «Эйр Форс» (Ирак) пройдет 4 ноября на Центральном стадионе Гиссара. Начало матча в 18 часов.