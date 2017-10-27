Американские моряки спасли в Тихом океане двух девушек, которые провели на дрейфующей яхте пять месяцев. Вместе с ними с яхты на борт военного судна подняли пару их собак, сообщается на сайте Флота США, пишет newsru.com.

Гражданки США Дженнифер Аппель и Таша Фуйаба отплыли этой весной из Гонолулу (штат Гавайи) к острову Таити, взяв с собой двух собак. 30 мая двигатель их яхты сломался во время шторма, но девушки продолжили плавание, надеясь вскоре добраться до суши под парусом.

Яхта ежедневно подавала сигнал бедствия, но его не слышали из-за того, что яхта застряла в районе с малой интенсивностью судоходства. Лишь 24 октября тайваньское рыболовное судно обнаружило девушек в 900 милях к юго-западу от побережья Японии, после чего к ним направился корабль флота США Ashland.

В среду плавучий док Ashland достиг яхты. На ней моряки обнаружили двух девушек и их питомцев.

Аппель после спасения поблагодарила моряков. По ее словам, на яхте им удалось выжить благодаря опреснителям воды и более чем годовому запасу еды, который они взяли с собой. Выручили непортящиеся продукты - овсянка, макароны, рис.

