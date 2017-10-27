Дело компании «Умед-88» становится все интереснее. Компанию обвинили в растрате то ли незаконно полученного, то ли незаконно выданного кредита. Руководителей задержали, вывески с названием компании на заправках снесли. Но нет ни слова о том, какое же наказание понесут те, кто этот кредит подписывал, кто отдал народные деньги в частные руки.

Выступая 14 октября на встрече с представителями бизнеса, президент Таджикистана заявил, что частная компания «Умед-88» растратила бюджетные средства в особо крупном размере, а действия сотрудников Минфина, которые эти деньги дали, назвал «безответственными», поручив привлечь виновных к ответственности.

Эмомали Рахмон сообщил, что руководство компании «Умед-88», «войдя в доверие к Министерству финансов, получило 170 миллионов сомони из государственного бюджета, которые уже три-четыре года не могут вернуть. Ни проценты, ни бюджетные средства».

Эмомали Рахмон отметил, что средства были предоставлены компании по ставке 18% (для сравнения: средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте составляет 30,46%).

Позже выяснилось, что финансовое ведомство поспособствовало получению частной компанией не бюджетных средств, а народных денег, собранных когда-то всем миром для достройки Рогунской ГЭС…

В чем обвиняют «Умед-88»?

Компания «Умед-88» уже более 20 лет занимается поставкой и розничной реализацией нефтепродуктов в Таджикистане. В основном компания импортировала бензин и дизельное топливо из России и Казахстана. Топливо продавалось впоследствии в принадлежавшей компании сети автозаправок - более 70 АЗС по всей республике.

На следующий же день после заявления президента на автозаправках начался процесс демонтажа вывесок с названием «Умед-88». Распродав остававшееся топливо, они приостановили свою работу.

На всех АЗС компании сняли вывески «Умед-88» Asia-Plus

Головной офис компании в столичном районе Сино (за памятником Авиценне) закрыт. Некоторые в первые дни утверждали, что владелец компании «Умед-88» Раджабали Одинаев вместе со своими близкими находится за границей. Лишь 10 дней спустя антикоррупционное ведомство сообщило, что он, а также директор компании Идибек Ибрагимов и другие ответственные лица (не уточняется. - Ред.) были задержаны, причем в тот же день - 14 октября, то есть сразу после заявления Эмомали Рахмона.

Задержанные обвиняются в незаконном получении государственного кредита в особо крупном размере, хищении кредитных средств, а также в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Сегодня утром стало известно, что задержаны еще четверо сотрудников компании: главный бухгалтер Набиджон Мирзоев и трое руководителей топливозаправочный станций. Главбух подозревается в хищении и присвоении средств, трое остальные, чьи имена не разглашают, выступили в качестве поручителей для получения кредитов из «Амонатбанка» и «Тоджиксодиротбанка».

В сообщении на сайте Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией отмечалось, что 15 мая 2015 года ОАО «Рогунская ГЭС», Министерство финансов и ООО «Умед-88» подписали трехстороннее кредитное соглашение, в котором ОАО «Рогунская ГЭС» выступает в качестве кредитора, а Минфин и «Умед-88» - заемщиками (Минфин здесь, скорее всего, выступает все же в качестве поручителя. - Ред.).

Подписанный документ предполагает предоставление компании «Умед-88» 171 миллиона сомони «для развития агропромышленного комплекса в РТ посредством обеспечения аграрных хозяйств дизельным топливом». Заемщики должны были вернуть предоставленные средства не позднее 31 декабря 2015 года.

В сообщении говорится, что директор ООО Идибек Ибрагимов по предварительному сговору с учредителем компании Раджабали Одинаевым и другими ответственными лицами «преднамеренно, в корыстных целях, то есть для получения в интересах ООО «Умед-88» прибыли, незаконно получает целевой государственный кредит в особо крупном размере».

Отмечается также, что «воспользовавшись своими управленческими и служебными полномочиями, вопреки интересам государства, с грубым нарушением требований кредитного соглашения» руководство «Умед-88» занимается «нецелевым использованием» полученных средств. В частности, более 74 миллионов сомони в мае - июне 2015 года направляются на погашение задолженностей компании перед ГСБ «Амонатбанк» и ОАО «Таджиксодиротбанк».

Не там «копаете»

Во всей этой истории удивляет вот что. Еще раз напомним, что президент раскритиковал действия сотрудников Минфина, которые дали кредит частной компании, и поручил привлечь их к ответственности. Однако в заявлении Антикоррупционного ведомства нет ни слова о руководителях Минфина и ОАО «Рогунская ГЭС».

Почему именно о них? Потому что, как отмечают специалисты, документы такого уровня (трехстороннее кредитное соглашение) подписываются исключительно первыми лицами госорганов, учреждений и организаций.

Министром финансов в мае 2015 года, когда выдавался этот кредит, работал ныне действующий глава ведомства Абдусалом Курбониён, а гендиректором ОАО «Рогунская ГЭС» был Хайрулло Сафаров (он является директором и сейчас).

В антикоррупционном ведомстве говорят, что сейчас проводится предварительное следствие, иными словами: они только начали «копать».

Пока мы видим, что «копает» ведомство только с одного края. Причем, вероятно, не с самого важного.

По словам экспертов, предоставляя такую крупную сумму, руководители Минфина и ОАО «Рогунская ГЭС» не могли не знать, что в условиях острой нехватки финансов в стране компания за такой короткий срок (семь месяцев) не сможет вернуть средства.

Более того, частная компания никак не могла заставить государственные структуры предоставить ей такую крупную сумму. А значит, незаконно полученный госкредит был и незаконно выданным?

Минфин хранит молчание

К месту тут вспомнить случай с заместителем начальника Главного управления программирования инвестиций и развития регионов Минэкономразвития и торговли РТ Аскаром Нурализода, который был задержан в конце сентября по факту получения взятки в особо крупном размере.

Нурализода задержали сотрудники антикоррупционного органа с поличным, когда тот получал деньги в объеме 490 тысяч долларов. Еще 10 тысяч долларов были найдены у него дома при обыске. По данным Агентства по борьбе с коррупцией, Нурализода получил эту сумму от жителя района Джалолиддина Балхи, пообещав ему поспособствовать тому, чтобы в госпрограмму инвестиций на 2016–2020 годы был внесен пункт о развитии птицеводства в указанном районе и чтобы заплативший получил в рамках этой программы грант в размере 10 миллионов долларов.

По неофициальной информации, откаты за такие дела у нас составляют 10-15% (причем тогда, заметьте, речь шла о сотруднике министерства среднего звена). Значит, кто-то в Минфине тогда - в 2015 году - возможно, получил 17 млн сомони. Кто?

…Сразу же после выступления президента мы сами обратились в Минфин с запросом, но на день выпуска номера газеты ответа так и не получили, хотя по таджикскому законодательству нам должны были ответить в течение трех дней. По телефону корреспонденту «АП» лишь сообщили, что запрос находится на рассмотрении министра.

Широкая же общественность в эти дни возмущена в первую очередь тем, с какой легкостью чиновники управляют народными деньгами, которые были собраны за счет продажи акций Рогунской ГЭС. В 2010 году люди отдавали свои последние сбережения в надежде на то, что «стройка века», как называют Рогун, будет завершена в кратчайшие сроки. Некоторые учителя, медработники даже делились своими еще не полученными зарплатами, приобретая акции Рогуна.

Люди тогда искренне верили, что, отдавая то немногое, что имеют, завтра получат более достойную жизнь.

СПРАВКА "АП":

ОАО «Рогунская ГЭС» располагает средствами, которые ежегодно выделяются из государственного бюджета. Эти средства, как правило, осваиваются в течение года. Свободными остаются только находящиеся в казначействе Минфина средства, вырученные за счет продажи акций.

Общий объем собранных средств составил свыше 800 миллионов сомони. Первоначально часть этих средств была размещена в пяти коммерческих банках страны в качестве депозита. Позже народные деньги вернули в казначейство Минфина из-за неплатежеспособности банков.