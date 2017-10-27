20-летний Тохир Хабибов - солдат войсковой части Минобороны Таджикистана, дислоцированной на территории города Куляб, 26 октября покончил жизнь самоубийством.

Он застрелился из автомата Калашникова во время несения караульной службы.

Покончивший с собой солдат был призван в ряды Вооруженных сил Таджикистана осенью прошлого года из Ишкашимского района ГБАО.

Согласно сообщению источника «АП» в Минобороны Таджикистана, по факту гибели солдата Главной военной прокуратурой страны возбуждено уголовное дело.

Приказом министра обороны страны генерал-лейтенанта Шерали Мирзо создана специальная комиссия, которая изучит причину самоубийства солдата.