На одном из полей в Италии появился портрет лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает местное издание Il Gazzettino.

Портрет является работой итальянского художника Дарио Гамбарина. Рисунок расположен на участке площадью около 20 тыс. кв. м. в Кастаньяро неподалеку от Вероны.

ilgazzettino.it

Над головой лидера Северной Кореи изображены две ракеты, а ниже расположена подпись «Опасность» (Danger).

«Моя работа лишь выражает желание решить эту проблему дипломатическим путем как можно скорее», — сказал художник.

Ранее aермер из Италии при помощи плуга и трактора изобразил на своем поле близ Вероны портрет Владимира Путина. Рассмотреть изображение можно было только сверху — слишком масштабным он получился. Ширина рисунка — 135 метров. Ну а для тех, кто не заметит очевидное сходство, сбоку подпись — Путин.