АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28-29 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- 28 октября в 15:00 в Культурном Центре «Бактрия» состоится показ фильма польского режиссера Кшиштофа Занусси «Год спокойного солнца».

- 28 октября в Душанбе в кинотеатре "Кайхон" состоится премьера фильма «Непобежденный», автором которого является Джайхун Насими. Начало в 17.15.

- 28 - 29 октября спортсмены сборной Таджикистана примут участие в чемпионате мира по панкратиону, который проходит в Сочи.

- 30 октября в канадском Торонто пройдет заключительная часть Конгресса Международного союза юристов. В форуме принимает участие и председатель Союза адвокатов Таджикистана Саидбек Нуриддинов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ОКТЯБРЯ

2002 - В Душанбе открылась первая специализированная выставка иранской промышленности

2008 - Указом президента РТ Таджикский государственный национальный университет переименован в Таджикский национальный университет.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ОКТЯБРЯ

1951 - Образовано издательство «Дониш» Академии наук Таджикистана.

2006 - В Таджикистан с визитом прибыл принц Карим Ага-Хан IV.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 ОКТЯБРЯ

1913-1984 года – родился Заслуженный артист Таджикистана Солех Холматов

1915-1987 года – родился оперный певец Усмон Рабимов

1928 года – родился доктор философских наук, профессор Мухаммад Болтаев

1984 года – родилась певица Парвина Шукруллаева

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 ОКТЯБРЯ

1929-1993 года – родился писатель-фантаст Кулмухаммад Абдулхусейнов

1950 года – родился ученый Алии Мухаммадии Хуросони

1958 года – родился доктор экономических наук Ихтиёр Ашуров

1963 года – родилась певица Раъно Абдуллоева

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами небольшой дождь (ночью выше 2500 м слабый снег). Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, ночью снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 3-8 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами небольшой дождь (ночью выше 3000 м слабый снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 22-24 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 26-28 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 16-18 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 24-26 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ОКТЯБРЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО колебание от 9-14 мороза до 3-8 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 19-24 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c.Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 26-28 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 17-19 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 25-27 тепла.