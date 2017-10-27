АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В канадском Торонто пройдет заключительная часть Конгресса Международного союза юристов. В форуме принимает участие председатель Союза адвокатов Таджикистана Саидбек Нуриддинов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ОКТЯБРЯ

2000 - В Таджикистане введена новая национальная валюта – сомони.

2006 - В Душанбе состоялась церемония закладки первого камня в фундамент очередной пятизвёздочной гостиницы серии «SERENA», стоимостью в $25 млн.

2013 - АБР и Таджикистан отметили 15-летие партнерства по сокращению бедности и достижению инклюзивного и устойчивого роста в стране;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ОКТЯБРЯ

1926 года – родился ученый-языковед, академик Мухаммадджон Шакури

1946 года – родился заместитель Председателя Международного союза общественных объединений юристов «Международный союз юристов» Файзулло Абдуллоев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ОКТЯБРЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО колебание от 9-14 мороза до 3-8 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 19-24 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c.Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 18-20 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 27-29 тепла.