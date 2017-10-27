Председатель Союза адвокатов Таджикистана Саидбек Нуриддинов награжден специальной премией за вклад в продвижении правовых норм в республике на 61-м Конгрессе Международного союза юристов. Конгресс юристов проходит в канадском Торонто и продлится до 30 октября.

Как сообщает официальный сайт МСЮ, в повестке работы Конгресса - три основные темы:

- проблемы в области прав человека, экологического права, права на недвижимость, торгового, финансового, трудового и уголовного права;

- устранение вреда, причиненного терроризмом, с тем чтобы определить тех, кто несет ответственность и как жертвы должны быть возмещены;

- альтернативная форма разрешения споров в случае межэтнических проблем в национальных и международных конфликтах.

Также в рамках Конгресса состоится вручение наград лучшим адвокатам.

В число лауреатов премии МСЮ вошел и таджикский юрист, глава Союза адвокатов Таджикистана Саидбек Нуриддинов, который в настоящий момент принимает участие в работе Конгресса.

«Уважаемый господин Саидбек Нуриддинов! От имени Международного союза юристов я с большим удовольствием сообщаю вам о том, что вы избраны нашим Союзом в качестве получателя премии за вклад в продвижении правовой нормы в республике», - говорится в пригласительном письме, подписанном главой МСЮ Лоренсом Бори.

Напомним, 7 января 2015 года Постановлением Маджлиси намояндагон МО Республики Таджикистан был принят Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

18 - 19 сентября 2015 года прошёл исторический 1-й Съезд адвокатов Республики Таджикистан. На этом съезде впервые были образованы Союз адвокатов Таджикистана и его территориальные органы в пяти регионах республики.

На этом съезде при голосовании из 4 кандидатов во втором туре, получив более 70 процентов голосов, Саидбек Нуриддинов был избран председателем Союза адвокатов РТ.