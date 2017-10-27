Дехканско-фермерское хозяйство «Гринг» джамоата имени Шамсиддина Шохина Муминабадского района Хатлонской области считается одним из успешных животноводческих хозяйств в регионе. О том, как фермерам удалось достичь положительных результатов в работе и как они шли к успеху, – в материале «АП».

Как показывает анализ деятельности частных дехканских хозяйств, профилирующихся на животноводстве, немногим из них удалось в последние годы увеличить поголовье скота и получить прибыль. Некоторые прекратили свое существование, другие поменяли направление производства.

Но дехканско-фермерское хозяйство «Гринг» в Муминабадском районе, наоборот, получило хорошие результаты по животноводству.

- У нашего хозяйства необычное название, больше похожее на английское, - рассказывает председатель ДФХ «Гринг» Файзулло Гадоев. - Гринг - название старинного кишлака в джамоате Даштиджум Шурабадского района, откуда мои предки родом. Моего деда все называли по месту его рождения - Гадои Гринг, поэтому мы решили назвать свое хозяйство таким необычным именем.

По словам Гадоева, хозяйство у них семейное и включает 11 членов семьи – пять братьев и шесть сестер, которые за 18 лет его существования обзавелись своими семьями и расширили хозяйство. С доходов хозяйства кормятся все члены ДФХ «Гринг».

У хозяйства имеется 378 га земли, из которых 6 га составляют поливные земли, а более 370 га – пастбища. Из этого количества 200 га находятся в джамоате им. Шамсиддина Шохина, 70 га - в джамоате Бустон, а остальные - в джамоате Кулчашма Муминабадского района. В ДФХ «Гринг» на постоянной основе работают 6 чабанов, которые в течение 3-4 месяцев выпасают скот на летних пастбищах Сагирдашта Дарвазской долины. На поливных землях хозяйства выращивают бахчевые и сельскохозяйственные культуры. Так как пастбищ у хозяйства много, основным направлением хозяйства «Гринг» является животноводство. Например, здесь разводят племенные виды гиссарских овец и немецких коров.

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Вначале, в 1999 году, когда хозяйство только что было основано, оно имело всего 40 голов овец, в то время как сейчас поголовье составляет уже свыше 1500 овец. В настоящее время в хозяйстве имеется 80 голов крупного рогатого скота, из них 30 голов - дойные коровы.

Как рассказал председатель хозяйства, от каждой коровы они ежедневно получают по 15 литров молока, что в совокупности составляет в сезон по 400-450 литров.

Что касается самих животноводческих ферм, то многие хозяйства их приватизировали у бывших колхозов и совхозов, а Файзулло Гадоев начал строить ферму с нуля.

- За 18 лет работы нашего хозяйства все наши доходы связаны с животноводством, - рассказывает Гадоев. - Мы и молоко продаем, и мясо, и самих животных. Одна из лавок на местном рынке принадлежит хозяйству, где мы реализовываем мясо, которое, кстати, намного дешевле, чем у других торговцев.

По словам Файзали Гадоева, секрет успеха его хозяйства в развитии животноводства в том, что в их семье есть собственный ветеринар, который постоянно ухаживает за животными, своевременно проводя вакцинацию.

- Для того чтобы овцы набирали вес, мы своевременно производим стрижку овец, подкармливаем их. Без всего этого невозможно получить прибыль от животноводческой отрасли. Но если работа проводится непрофессионалами, то можно столкнуться с большой потерей поголовья скота, которая имела место в Кулябском регионе весной этого года, - рассказывает Гадоев.

Без проблем – никак?

Как отметил глава хозяйства, в их работе не обходится без проблем. Председатель сетует на то, что им некуда девать овечью шерсть, так как их склады уже ими забиты.

- В течение 18 лет мы прессуем эту шерсть, которую собираем с овец после каждой стрижки (а это каждый квартал), и она гниет не складе, так как ее некуда девать, - рассказывает Гадоев. - Этой шерсти собралось больше 10 тонн! Необходимо найти механизм реализации шерсти. И когда мы продаем мясо овец и баранов, мы не знаем, куда девать их шкуры, в то время как на коровьи шкуры спрос имеется.

ДФХ «Гринг» также уже третий год занимается пчеловодством, за этот короткий период фермеры развели уже 40 пчелиных семей.

Производимое молоко хозяйство ежедневно сдает в частный молочный цех «Зам-зам» поселка Муминабад. В будущих планах «Гринга» - закупка современного оборудования для обработки молока и производства молочных изделий в собственном цехе. Все это позволит расширить производство и создать новые рабочие места в сельской местности.

Члены хозяйства на 1,5 га богарных земель в экспериментальном порядке разбили виноградник, который уже скоро даст свой первый урожай, и если у них получится, то площадь виноградника будет расширяться.

Все эта проводимая работа свидетельствует о том, что в «Гринге» работают настоящие хозяйственники.

Встреча с президентом

Предметом особой гордости семейного подряда Гадоевых является участие хозяйства в республиканских выставках и ярмарках в последние годы, на которых присутствовал президент страны Эмомали Рахмон, где они демонстрировали племенных овец и коров, нередко получая высокую оценку.

- На одной из выставок в Дангаре, где все передовые фермеры области представили свои достижения, президент страны уважаемый Эмомали Рахмон, осматривая достопримечательности хозяйств, остановился возле наших животных, которых мы привезли из Муминабада. И вдруг его взгляд упал на огромного барана гиссарской породы весом более 170 килограммов, которого мы поместили в специальный вольер. Он удивился весу барана и подозвал телеоператоров, чтобы сняли его. Президент похвалил за работу и спросил меня, кем я являюсь по профессии. Когда узнал, что я преподаватель русского языка, то вызвал зоотехников и, указывая на меня, попросил их брать пример. После этого случая президент запомнил меня и в других местах, где я участвовал в выставках народных достижений, здоровался со мной, обращаясь: «муаллим» - «учитель». У меня даже есть совместная фотография с президентом, которой я горжусь, - говорит фермер-муаллим.