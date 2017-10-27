Президент США Дональд Трамп в четверг, 26 октября, объявил режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за распространения опиатов. Об этом сообщает телеканал CNBC .

Выступая в Белом доме, президент США отметил, что в прошлом году из-за передозировки наркотиков погибло 64 тысячи американцев. По его словам, согласно данным статистики, США являются крупнейшим потребителем опиатов в мире. По словам Трампа, чтобы покончить с эпидемией распространения опиатов, потребуются решительные меры, передает Newsru.com.

Президент заявил, что кризис с опиатами является "национальным позором и человеческой трагедией", и призвал остановить поток героина из Мексики и фентанила из Китая. Он заверил, что поднимет вопрос экспорта этого опиоида в США на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Китай на следующей неделе.

Одной из целей кампании Трамп назвал сокращение использования опиатов молодежью. По его словам, будет проведена информационная кампания о вреде наркотиков. Президент также пригрозил преследованием компаниям, которые производят и распространяют некоторые опиоиды оптом.

Режим ЧС позволит привлечь для решения проблемы дополнительные средства Министерства здравоохранения, чтобы поощрить штаты, которые уже борются с проблемой наркотической зависимости.

Трамп также отметил, что на следующей неделе рассчитывает получить итоговый доклад созданной по его распоряжению президентской комиссии с целью оценки ситуации в этой сфере и поиска решений проблемы.

Президент сообщил, что уже изучил часть доклада, чтобы понять истинное положение дел. Комиссия Белого дома по борьбе с наркоманией и опиоидным кризисом во главе с губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи рекомендовала президенту объявить режим ЧС еще в августе. В докладе органа говорилось, что ежедневно 142 американца умирают от передозировки наркотиков. В период с 1999-го по 2015 год более 560 тысяч человек в стране скончались по этой причине, отмечалось в отчете.

Опиаты - наркотические алкалоиды опиума. Опиоиды - группа препаратов, оказывающих на организм человека эффект, похожий на действие опия, применяются в медицине в качестве обезболивающих средств. Часто опиатами называют алкалоиды опиумного мака и его производные, а опиоидами - их синтетические и полусинтетические производные и аналоги. К опиатам относятся естественные алкалоиды опиума (морфин, кодеин, тебаин, наркотин) и их полусинтетические производные (героин (диацетилморфин), дигидрокодеин, дезоморфин).

