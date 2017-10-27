Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке в российской столице памятника первому президенту УзбекистанаИсламу Каримову, сообщает агентство «Москва».

Согласно документу, памятник должны установить до 31 декабря 2019 года.

По данным «Интерфакса», все работы по проектированию, изготовлению и установке монумента, а также благоустройству территории финансирует республиканский благотворительный общественный фонд имени Каримова.

Учредителями фонда являются вдова и младшая дочь первого узбекского президента - Татьяна Каримова и Лола Каримова-Тилляева. В дальнейшем содержание памятника будет обеспечивать префектура Центрального округа Москвы.

Ранее сообщалось, что памятник Каримову изготовит известный британский скульптор Пол Дэй (Paul Day).

В начале ноября 2016 года имя первого президента Узбекистана присвоили скверу в районе Якиманка, расположенному недалеко от посольства, консульского отдела и гостевого дома Узбекистана. В этом сквере и будет находится памятник Каримову. Его установку Мосгордума одобрила 8 декабря 2016 года.

Ислам Каримов скончался, по официальным данным, 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни после инсульта. Узбекистаном он правил в качестве президента более 26 лет - с марта 1990 года.