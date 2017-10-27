АБР предоставит Таджикистану 50 миллионов долларов для поддержки бюджета страны, заявил 27 октября на пресс-конференции в Душанбе президент АБР Такехико Накао.

Он отметил, что эти средства республика получит уже в ноябре этого года. Половину данного финансирования составит гранты, а еще половину - льготные кредиты.

Министр экономического развития и торговли РТ Нематулло Хикматуллозода отметил, что АБР для получения этого финансирования ранее выдвинул ряд условий, которые правительством страны полностью выполнены.

По его словам, эти условия касались инвестиционного климата, в частности, изменения законодательства, институционального совершенствования процесса поддержки инициатив в области инвестиций, предпринимательства, упрощения банковских процедур, доступа к финансам и так далее.

“Все условия выполнены и очень скоро мы получим бюджетную поддержку”, - заключил министр экономики.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus