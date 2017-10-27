Телеведущая Ксения Собчак, которая решила участвовать в президентских выборах в России в следующем году, усомнилась в том, что ее зарегистрируют в качестве кандидата, передает РИА «Новости».

Об этом она заявила во время встречи с избирателями в Екатеринбурге.

«Я не уверена, что меня зарегистрируют. Я даже не уверена, что смогу собрать такое огромное количество подписей», — отметила Собчак.

Ранее Собчак пожаловалась на недостаток собранных денег для избирательной кампании.

«Не могу сказать, что те деньги, которые собраны, достаточны для ведения обширной кампании», — сказала Собчак на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

Среди готовых проголосовать за Собчак оказались те, кто не собирался идти на выборы или пока не определился с этим. В то же время социологи Левада-центра считают, что электоральный рейтинг Собчак не превышает 1%, пишет РБК.

Большинство россиян — 90% — не стали бы голосовать за Ксению Собчак, следует из данных октябрьского опроса Левада-центра, которые публикует газета «Ведомости».Тем не менее 9% опрошенных готовы отдать свой голос за телеведущую. Это те, кто «слышал о выдвижении Собчак и мог бы проголосовать» (4%), а также «не слышал, но мог бы проголосовать» (5%).

Из 90% россиян, не собирающихся голосовать за Собчак, 32% не слышали о ее решении идти на выборы, 58% знают об этом.



Социологи также выяснили, сколько человек из каждой категории опрошенных готовы проголосовать за Собчак. Так, из тех, кто еще не решил, идти ли на выборы, за нее готовы отдать голос 11% респондентов, среди тех, кто не собирался голосовать, — 13%, из тех, кто не определился с кандидатом, — 9% и, наконец, 6% среди сторонников Владимира Путина.



Тем не менее электоральный рейтинг Собчак пока составляет менее 1%. В то же время рейтинг оппозиционера Алексея Навального вырос до 1,8% и по этому показателю он обогнал лидера КПРФ Геннадия Зюганова (1,7%). На втором месте — лидер ЛПДР Владимир Жириновский с рейтингом 3%, на первом — Владимир Путин с 53% от всех опрошенных.