Президент Эмомали Рахмон утверждил эмблему 25-летия XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан.

Данная эмблема, как сообщает пресс-служба главы государства. может широко использоваться как символ 25-летия XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан.

Эмблема представляется министерствам и ведомствам, компаниям объединениям, предприятиям, акционерным банкам, официальным газетам, организациям и учреждениям, обществам, союзам, высшим учебным заведениям, центрам реализации инвестиционных проектов, исполнительным органам государственной власти ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей, районов республиканского подчинения, города Душанбе для рабочего использования.

16 ноября-2 декабря 1992 года в Худжанде состоялась XVI сессия Верховного Совета РТ, на которой Эмомали Рахмонов был избран председателем Верховного Совета, и стал руководителем страны.