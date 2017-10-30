Кольца первого тиража выпустили в двух размерах - 17 и 21 миллиметр

Cувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где работает карта «Тройка».

В понедельник в продажу поступили керамические кольца с функцией карты «Тройка». Их можно приобрести на стойке «Живое общение» на станции метро «Пушкинская» и во флагманском магазине столичной подземки. Соответствующую информацию сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов.

Известно, что первый тираж составит всего 500 штук.

- Дальнейшие объемы выпуска колец будут зависеть от спроса. Приобрести их можно на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская» и в магазине сувениров на «Маяковской». Сначала будут доступны только черный цвет и два размера - 17 и 21, - уточнил Латыпов.

Стоимость кольца – 2,2 тысячи рублей.

- Поскольку кольцо - это не обычный проездной билет, а сувенирный продукт и украшение, себестоимость карты в таком виде выше, - передает агентство городских новостей «Москва» слова заместителя начальника Московского метрополитена.

Напомним, что ранее жители столицы могли приобрести браслеты с аналогичной функцией. Весь первый тираж в количестве 500 штук раскупили в течение нескольких часов.

Отмечается, что сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где работает карта «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК), в наземном транспорте.