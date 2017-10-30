В выходные в кинотеатре «Кайхон» состоялась премьера американской драмы «Непобежденный» таджикского автора Джайхуна (Джеймса) Насими. Зал был переполнен, желающих посмотреть картину оказалось больше, чем мог вместить кинотеатр.

Премьера фильма «Непобежденный», автором сценария которого стал таджикистанец Джайхун (Джеймс) Насими, состоялась в Душанбе в минувшую субботу. В этот день молодой сценарист и актер, проживающий в США, был нарасхват – каждый хотел с ним поговорить, каждый хотел сделать селфи на фоне баннера, и Джайхун честно старался не обделить никого вниманием.

- Я так взволнован и счастлив, и эти чувства возведены до сюрреалистических масштабов, ведь я так долго об этом мечтал. Но очень важно быть приземленным и не забывать, что все пришедшие сегодня люди вносят свой вклад в мое счастье, и я это ценю, - в перерывах между съемками и фотосессиями говорит Джайхун (Джеймс) Насими.

Джайхун отметил, что премьера ленты «Непобежденный» в Душанбе стала более волнительным событием в жизни сценариста и актера, нежели премьера картины в Лос-Анджелесе, которая состоялась 30 июня нынешнего года.

Среди гостей, которые пришли на премьеру, были режиссер Искандар Усмонов, эстрадный исполнитель Садриддин Наджмиддин, актриса театра им. Маяковского Манзура Закирова, начинающий кинорежиссер Фатима Рахимова, именитый боец Муин Гафуров, модель Сулаймон Сафаров и другие.

- Джайхун - очень талантливый, перспективный молодой человек, и я надеюсь, у нас сложится продуктивный творческий тандем, - говорит актриса театра им. Маяковского Манзура Закирова. - Мы рады, что наш соотечественник достиг таких высот и признания не только в ближнем зарубежье, но и в мире.

- Лента «Непобежденный» - это прорыв, и, в первую очередь, прорыв для кинорежиссера, потому что снять такую картину за сравнительно небольшой бюджет – победа и отличный стимул для отечественных кинорежиссеров, работающих в Таджикистане. На примере Джайхуна мы увидели, что работать можно и нужно и я разделяю победу нашего «непобежденного» молодого соотечественника, - подчеркнул режиссер Искандар Усмонов.

Джайхун (Джеймс) Насими уже вовлечен в работу над другим голливудским проектом «Раб и Королева», сценарий к которому он написал. На сегодняшний день Джайхун ведет переговоры с агентом голливудского актера Мэла Гибсона на главную роль в киноленте.