Родственники 12-летней девочки из Таджикистана арестованы в Сургуте по делу об избиении ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по Югре. Ребенка на воспитание дальним родственникам родители отдали из-за сложного финансового положения.

В ожоговое отделение Сургутской городской клинической больницы доставили 12-летнюю девочку с многочисленными травмами, сообщалось на сайте Ugra-news.ru. О состоянии ребенка в полицию сообщил сосед, который случайно увидел девочку на лестничной клетке. Впоследствии выяснилось, что девочка – уроженка Таджикистана, несколько лет она проживает в городе вместе с дальними родственниками. Родители отдали дочь на воспитание якобы из-за сложного финансового положения семьи, в которой воспитываются еще шестеро детей.

У девочки, имя которой не сообщается, диагностировали переломы ребер, ушибы и синяки. По данным РИА Новости, девочка не училась в школе, о ее существовании не знали даже соседи.

Как считают следователи, в течение длительного времени мужчина и женщина, имеющие троих собственных малолетних детей, наносили девочке телесные повреждения, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории средней тяжести. Им предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью и истязании.

«Следователем регионального СК России 31-летней женщине и 39-летнему мужчине предъявлены обвинения», — говорится в сообщении. Также следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении родственников потерпевшей девочки меры пресечения в виде заключения под стражу, суд просьбу следователей удовлетворил. Дети обвиняемых помещены в соответствующее социальное учреждение.

По данным Следственного комитета, в настоящее время также установлено местонахождение родителей потерпевшей. Ее отец работал на территории Иркутской области, он уже прибыл в Сургут и был допрошен следователями. Мать девочки проживает в Таджикистане, в связи с чем правоохранительные органы направят запросы о правовой помощи в компетентные органы государства для проведения ее допроса.

«Учитывая, что несовершеннолетняя потерпевшая является гражданкой другой страны и, по имеющимся данным, с 2015 года не выезжала с территории Российской Федерации, следствием будут допрошены работники подразделения по вопросам миграции. В случае установления ненадлежащего исполнения ими обязанностей их действиям (бездействию) будет дана принципиальная правовая оценка», — резюмировали в следственном управлении.