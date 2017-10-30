На телеканале «Мир» уже 12 ноября стартует грандиозное музыкальное шоу «Во весь голос». Наставник команды Таджикистана Зафар Абдуалимов в программе «Нет проблем» спел песню «Духтари Тоджик» и рассказал, как не опозориться в караоке.

Напомним, в проекте «Во весь голос» от Таджикистана принимают участие Некруз Зребунов, Томирис Ильназарова, Амаль Хафизова и Дилноз Абдуалимова. Они являются воспитанниками вокальной студии «Хафтранг» и сопровождала их Тахмина Рамазанова, солистка группы «Авесто» и руководитель студии. Наставником таджикской команды стал Зафар Абдуалимов.

Трансляция музыкального конкурса будет проходить по телеканалу «Мир» с 12 по 30 декабря.

«Во весь голос» - первый телевизионный проект, который предложил юным талантам объединить команды стран Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдавии, России и Таджикистана в музыкальном конкурсе. Исполнители от 12 до 16 лет, под руководством наставников - звезд первой величины стран – участниц раскроют красоту и величие своей культуры с помощью международного языка – языка музыки. В эфире телеканала «Мир» конкурсанты представят народную песню в современной интерпретации, песню взорвавшую хит – парады каждой из стран, а также другие, не менее яркие, творческие номера.