В узбекском сообществе «Фейсбука» появились фотографии избитой девочки, которая, как оказалось, воспитывается у тети и живет в Таджикистане. Новость взбудоражила не только граждан, но и правозащитные организации и госструктуры. Корреспондент «АП» отправился в Яван за подробностями.

Возмущенные сети

Фото с изображением девочки 9-10 лет с огромными синяками на лице и теле и слезами на глазах появились 22 октября и облетели десятки сообществ в Паутине. Фотографии девочки были почему-то опубликованы в группах узбекистанского сообщества, потом перекочевали к нам, на таджикский сегмент «Фейсбука».

Источник: «Фейсбук» Фото Судобы Сафаровой облетело весь интернет.

Первый пост от человека по имени Маъмур в одной из узбекских групп появился в 20 часов вечера 22 октября.

«Срочно нужна ваша помощь, есть в нашей группе люди с Таджикистана? – написал он. - Родная тётя издевается над племянницей. Папа девочки сидит в тюрьме, мама неизвестно где, из родственников - только бабушка в отдаленном кишлаке. Девочка оставлена сама по себе. Тётя, взяв опекунство над ней, присвоила их квартиру и продала. Остановите этот произвол. Помогите ей». Далее был указан адрес, по которому проживает девочка, - Яванский район. Также выяснилось, что девочку зовут Сафарова Судоба, а тетю – Зульфия. А фотографировал девочку ее двоюродный брат, который якобы лежит в больнице с раком легких.

Люди хотели узнать, что же случилось с этой девочкой, кто-то грозился растерзать женщину, и просили быстрее забрать девочку оттуда. Были даже желающие удочерить ее. Были написаны сотни комментариев, причем людьми не только из стран бывшего Союза, но и из Европы, и власти не смогли не отреагировать на эти сообщения.

Быстрое реагирование

24 октября мы поехали в Яван, чтобы узнать, что же там случилось на самом деле. Так как из «Фейсбука» мы узнали, что 11-летнюю Судобу и ее братика, 8-летнего Мударриса, местные органы власти уже забрали у тети и временно поместили в школу-интернат, мы прямиком направились туда. В ворота нас не пустили, и, пока мы ждали директора, неожиданно мимо нас в сопровождении сотрудника интерната прошла та самая Судоба с братом. В руках у детей были книги и тетради. Сфотографировать и поговорить с ними не разрешили, но при взгляде на улыбающихся детей было понятно, что у них все хорошо.

Как рассказала директор Республиканской школы-интерната для детей-сирот Яванского района Зумрад Умматзода, дети к ним поступили вечером 23 октября и в настоящее время с ними работает психолог, поэтому беседовать с ними, особенно журналистам, запрещено.

«Девочка говорит, что ей здесь нравится, но в то же время спрашивает, когда за ней и братом придет тетя», - рассказали в интернате.

По словам руководства, пока дети находятся здесь временно, так как их делом занимается прокуратура.

Вообще, надо отдать должное быстрому реагированию властей: в первые часы появления фотографии в интернете в квартиру, где живет девочка, приехала милиция, чтобы узнать, в каком она состоянии. А уже на следующее утро в Яван приехал представитель детского омбудсмена, местный исполнительный орган госвласти Яванского района совместно с прокуратурой и милицией занялись делом Судобы и ее брата.

Как сообщила ответственное лицо комиссии по правам ребенка хукумата района Сайлигул Шарипова радио «Озоди», при ней было проведено обследование Судобы и никаких следов побоев не было обнаружено.

«У нас была беспокойная ночь»

Мы поехали на ул. Джами, 89, где в квартире №10 проживает тетя Судобы по отцовской линии – Зульфия Сафарова. Дома женщины не оказалось, она работает медсестрой в местной больнице. Поговорили с ее младшим сыном Тахмурасом, который учится в 9-м классе. Появлению журналистов он не удивился, так как к ним они уже наведывались. Подросток тоже отрицает факт избиения Судобы его матерью, Зульфией. Соседи, с кем довелось поговорить про жизнь девочки, живя в одном подъезде, говорят, что ничего не знают об этой семье и не общаются с ними.

Ходили мы и в дом напротив, где на 4-м этаже в однокомнатной квартире когда-то жили Судоба и Мударрис вместе с родителями. Соседи из этого дома рассказали, что квартиру брата Зульфия не продала, но там живут квартиранты.

А чуть позже нам все же удалось поговорить с самой Зульфией. Ее уже вызывали в прокуратуру.

«Все, что происходит здесь, - просто кошмар, - начала она. - Мы не знали, что эти фотографии появились в интернете. И вот в ночь с 22 на 23 октября, в 00:43, вдруг слышу громкий стук в дверь, а мы живем на первом этаже, и я так испугалась, так как была одна с сыном, двумя племянниками и внуками – дочь Зебо уехала в Россию на заработки. Открываю дверь, в квартиру врывается целый отряд милиционеров, кричат на меня, требуют позвать девочку. Судоба встала, спросонья испугалась: «Тетя, это кто?». Увидев своими глазами, что с девочкой все в порядке, они долго расспрашивали нас, часа два, потом уехали. Мы потом до утра не могли заснуть, это была беспокойная ночь».

По словам женщины, милиционеров, как они сами ей рассказали, подняли по тревоге из Душанбе. На следующий день Судобу и ее брата забрали представители местного хукумата и прокуратуры.

История банки с вареньем

Зульфия рассказала, что четыре года назад ее брата Муродали, отца Судобы и Мударриса, посадили за перевоз наркотиков. В 2014 году с партией героина задержали и посадили в тюрьму их мать. Детей на воспитание взяли тети по материнской линии. «Но так как они живут очень бедно, в августе 2016 года привезли и оставили у нас детей, хотя меня дома не было», - рассказывает Зульфия.

По ее словам, в кишлаке дети были предоставлены сами себе, были плохо одеты и голодны. «Я старалась смотреть за ними, отучила от плохих манер, но все равно трудно уследить, ведь я работаю, прихожу уставшей», - говорит она.

Asia-Plus Тетя Судобы – Зульфия Сафарова.

Зульфия Сафарова уверяет, что не истязала племянников, хотя не отрицает, что била недавно своего племянника Мударриса за то, что тот ходил по округе и просил у прохожих деньги. Историю с появлением синяков у своей племянницы Судобы она объясняет таким образом:

- Дети в кишлаке у теть жили впроголодь, поэтому все время хотели есть. 21 ноября прошлого года, когда меня не было дома, девочка вместе с братом спустилась в подвал, чтобы тайком взять банку варенья. Но в этот момент пришел младший сын Тахмурас, и девочка, испугавшись «разоблачения», поторопилась скрыть следы и, поскользнувшись, уронила банку, и сама тоже упала со ступенек старой лестницы на ее осколки. Таким образом она получила эти ушибы и ссадины.

По словам тети, далее в этот же день, девочку ждало другое ЧП. С балкона первого этажа можно спуститься в палисадник по лестнице, сконструированной из старых батарей. Девочка спускаясь, зацепилась ногой о линолеум, который закрывал эти батареи, и ударилась лицом о цемент.

Вернувшись с работы и застав племянницу с синюшного цвета ушибами по всему телу, Зульфия испугалась. Девочка сказала, что упала, но тетя, подумав о страшном, что ее изнасиловали, пошла в школу. Там сказали, что в школе с ней все было нормально, и поэтому сами сообщили милиции о случившемся. В милиции с тети взяли показания и отвезли девочку на судмедэкспертизу.

- Думаю, у ребенка гемофилия, плохая свертываемость крови. Ущипнешь - сразу синяк. Этого же мнения придерживался судмедэксперт, специально вызванный из другого района, - рассказывает женщина.

«Из меня сделали монстра»

По словам Зульфии, то, что появилось в интернете, - дело рук ее приемного сына Тимура Каландарова и родного брата - Нурали Сафарова, который находится на заработках в Санкт-Петербурге. Вся проблема в 5-комнатной квартире, которую ее родная мать завещала Тимуру, так как внук жил с ней в последние годы. Отметим, что к тому времени, когда умерла ее мать, у Зульфии своего жилья не было, и, так как она продала свою квартиру, она переселилась сюда.

По словам Зульфии, Нурали, у которого есть своя квартира в соседнем доме, тоже претендовал на наследство, но ему выплатили отступные – $5 тысяч, и он на какое-то время успокоился. Потом снова стал требовать деньги. К тому времени у Тимура, который нигде не работает, испортились отношения с матерью, и они стали судиться из-за квартиры. Решением суда теперь три комнаты в квартире №10 принадлежат Сафаровой Зульфие, а две – Тимуру. Но парень не согласен и, по словам Зульфии, начал войну против матери, используя фотографии Судобы.

По ее словам, по поводу этих фотографий к ним 3 сентября уже приезжали из МВД с проверкой. «Они сказали, что получили наводку о том, что девочку Судобу тут мучают, - рассказывает Сафарова. - Нас с Судобой отвезли в отдел, взяли показания, снова ничего не нашли, нас отпустили. Я тогда радовалась, что фотографии в интернете не получили распространения. И вот, этот вопиющий случай, когда, благодаря моим родным, из меня сделали монстра. После последнего случая мне кажется, что меня все узнают на улицах и осуждают. Я хожу вся на нервах и нуждаюсь в психологической помощи (плачет).

По ее словам, Судоба тоже устала от этих проверок, обследований и расспросов.

- Девочка нуждается в психологической помощи, учителя устали давать показания, мне советуют сдать детей в интернат и жить спокойно, - говорит Зульфия напоследок. - Я даже не знаю, что делать.

Между тем, по словам директора школы №45 Камара Шамсова, «в ноябре прошлого года (когда Судоба, по словам ее тети, поранилась) девочка не выглядела такой, какой мы увидели ее на фотографиях в интернете. На фотографиях синяки и ссадины сильнее».

По его словам, об инциденте с фотографиями он узнал 23 октября, когда ему стали все звонить и спрашивать про девочку. В тот день вместе с классным руководителем Судобы он давал показания милиции.

- Единственный минус ее тети - у нее нет прав на детей, она неофициально взяла их на воспитание, - сказал он, добавив, что только суд может определить правомерность действий Зульфии Сафаровой.

Узбеки отозвались первыми

Как и почему фото девочки появилось в узбекских соцсетях?

Как рассказал «АП» дядя девочки - Нурали Сафаров, на самом деле фотографию его племянницы Судобы сделал после избиения его сын, Бахриддин, который приходил домой к тете в ноябре прошлого года. «Зульфие тогда удалось замести следы избиения девочки, так как на самом деле Судобу избил ее младший сын Тахмурас из-за банки варенья. Она напугала девочку, чтобы избежать следствия, и поэтому Судоба везде утверждает, что она сама упала. Разве можно так упасть, чтобы по всему телу были такие ушибы?» - задается вопросом дядя девочки.

По его словам, чтобы остановить произвол своей сестры, он отправил фотографии избитой девочки родным в Узбекистан, так как его мать оттуда родом, а те, возмущенные этими действиями Зульфии, распространил их в интернете.

«Когда месяц назад на наш сигнал милиция ничего не смогла сделать, мы решили опубликовать фотографии в интернете, и это не фотошоп», - сказал он.

Пусть дети будут в интернате

Мы также встретились с 27-летним Тимуром Каландаровым. Из России он приехал недавно, 9 октября, как только узнал о своем диагнозе (подозрение на рак. – Ред.). Парень тяжело кашлял.

- Люди пишут, что вас до такого состояния довела ваша приемная мать. Это правда?

- Она страшный человек. Сначала женила меня, потом выгнала жену, и в итоге мы развелись. Она мне угрожала из-за квартиры, что подставит меня с наркотиками. Меня три года здесь не было.

По словам Тимура, хотя он не видел, как жили Судоба и ее брат у своей тети, лучше будет, если они будут воспитываться в интернате.

- Зульфия действительно продала квартиру детей? Она показала мне техпаспорт на их квартиру и сообщила, что год назад взяла под залог большую сумму денег на вашу свадьбу, но квартиру не продавала.

- Она хотела переоформить документы той, однокомнатной квартиры на себя и продать, но не смогла. Но сейчас в квартире проживает человек, которому она должна.

Сообщество отзывчивых людей в ФБ, узнав, что с девочкой Судобой все в порядке, теперь предлагает помощь Тимуру. В настоящее время он находится в онкоцентре на обследовании. Активисты предлагают быстрее открыть счет, чтобы собрать деньги на его лечение. Скоро станет ясно, каков его точный диагноз.

…Пока верстался номер, позвонила Зульфия Сафарова и сообщила, что будет оформлять документы для передачи детей в интернат. «Хотя они плачут и просят забрать их и мое сердце тоже разрывается, думаю, будет лучше, если они будут там. Я устала от всего», - сказала она по телефону.

В настоящее время по делу Судобы Сафаровой ведется расследование. Мы будем следить за этим делом.