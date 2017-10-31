Штраф в размере 36,5 тысяч сомони (более 4 тысяч долларов) должен выплатить житель Бустона (бывший Чкаловск) за то, что пытался продать свою квартиру за иностранную валюту, сообщает агентство Sugdnews.
По данным агентства, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов в момент получения 17 тысяч долларов при продаже своей квартиры.
В отношении мужчины, имя которого не сообщается, было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РТ «незаконная сделка в иностранной валюте».
В ходе судебного разбирательства вина обвиняемого была полностью доказана, и суд приговорил его к выплате штрафа в размере 36,5 тысяч сомони.
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И.В.Сталин4 часа назад
Штраф выплачен. А сумма в 17 тысяч долларов приобщена к материалам дела?