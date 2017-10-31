Число погибших граждан Таджикистана в результате столкновения фуры с микроавтобусом в Петровском районе Саратовской области увеличилось до пяти человек, еще шестеро доставлены в больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Микроавтобус Volkswagen Caravelle и "Камаз" столкнулись в понедельник вечером на автодороге Р-158. ГИБДД сообщило о пяти погибших и шестерых пострадавших.

По данным областной службы спасения, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Таджикистана.

По предварительным данным МВД, 28-летний водитель "Камаза" не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу.

"По нашим данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, из них пятеро погибло, а остальные шестеро госпитализированы в районную больницу и больницы города Саратова. Состояние госпитализированных оценивается как тяжелое, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь для стабилизации их состояния", — сказал собеседник агентства.

На место происшествия выезжало руководство регионального управления ГИБДД. По факту автоаварии проводится проверка.

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