Экономический суд Душанбе признал обоснованными финансовые претензии Минфина к ОАО «Таджиктрансгаз» в размере 16 миллионов сомони. Невозврат средств в предприятии объясняют тем, что не все потребители закрыли свои задолженности за полученный газ. Топливо перестало подаваться еще в 2012 году.

В открытом акционерном обществе «Таджиктрансгаз» частично согласны с решением столичного суда. В газовом предприятие «АП» сообщили, что признают основной долг перед министерством в размере 10 миллионов сомони, однако не могут согласиться с начисленными процентами, общий объем которых превышает 6 миллионов сомони.

«Нам предъявляют различные непонятные штрафы, с чем мы не можем согласиться», - отметили в «Таджиктранзгазе».

Будет ли руководство «Таджиктрансгаза» оспаривать решение столичного суда в вышестоящей инстанции – пока не известно.

ТАЛКО среди должников

Как утверждают в «Таджиктрансгазе», средства Минфина компания не может вернуть из-за того, что потребители газа до сих пор не закрыли свои задолженности перед предприятием. К основным должникам причисляют Таджикскую алюминиевую компанию, которой до 2012 года «Таджиктрангаз» поставлял узбекский природный газ, сообщил источник "АП".

Однако источник не уточнил, каков весь объем заложенностей перед предприятием, в том числе сколько должна алюминиевая компания. Решение проблемы с возвратом средства Минфина в «Таджиктрангазе» видят в возмещение потребителями своих долгов.

Мы обратились за комментарием в ТАЛКО.

«Каким образом ТАЛКО может быть должен за газ, если сам занимается производством данного вида топлива», - говорит руководитель информационно-аналитического департамента компании Игорь Саттаров.

ТАЛКО после приостановки поставок природного газа из Узбекистана в 2012 году самостоятельно производит для своих нужд синтезированный газ из угля.

Сатаров сомневается в наличии долгов перед «Таджиктрансгазом» даже за прежние годы. Но в то же время, Саттаров обещал уточнить этот вопрос и сообщить размер задолженностей, если, по его словам, они вообще имеются.

Таджикистан рассчитывает восстановить подачу узбекского газа

«Таджиктрансгаз» с 2012 года - после приостановки импорта узбекского газа – фактически не действует. Предприятие за последние пять лет занимается лишь распределением отечественного природного газа, который в незначительных объемах добывается в Хатлонской области. Годовой объем добычи «голубого топлива» на юге страны составляет чуть более 3 миллионов кубометров. К примеру, такой объем газа в прежние годы «Таджиктрансгаз» импортировал из Узбекистана в сутки.

Также в «Таджиктрансгазе» надеются в восстановление поставок узбекского газа, что позволит, по словам представителей предприятия, оплатить долги финансового ведомства.

Имущество продадут, но не за долги

Ранее ГУП по организации продаж госимущества Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ объявило конкурс на продажу газохранилищ «Таджиктрансгаза», расположенных в окрестностях Душанбе и Бободжонгафуровском районе Согдийской области.

Аукцион состоится 8 ноября этого года. Стартовая цена газохранилища, расположенного в сельском джамоате Навобод района Рудаки, составляет 2,2 миллиона сомони, хранилища в Бободжонгафуровском районе – 1,3 миллиона сомони.

Однако, в «Таджиктрансгазе» отметили, что продажа этих объектов не имеет ничего общего с задолженностями предприятия перед Минфином.

«Хотя эти объекты находятся на балансе «Таджиктрансгаза», но после реструктуризации предприятия в 2009 году они фактически принадлежат государству, и вырученные с их продажи средства пойдут в госказну», - сказали в «Таджиктрансгазе».

Открытое акционерное общество «Таджиктрансгаз» было создано в январе 2009 году после реструктуризации государственного унитарного предприятия «Таджикгаз». Тогда только начались проблемы с поставкой узбекского газа.

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